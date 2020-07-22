Российские кинотеатры откроются после ограничений со "светлых фильмов"

Российские кинотеатры, открывшиеся после ограничений из-за коронавируса, начнут работу с показа "светлых и простых фильмов". Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова. По её словам, зрители сейчас не готовы к просмотру драм. Такие картины могут вернуться на экраны к зиме 2021 года.

По словам Любимовой, продюсеры, которые откроют своими релизами российские кинотеатры, получат поддержку министерства.

Минкульт разрешил возобновить работу кинотеатров 13 июля. Однако заработать они смогут после того, как свои запреты отменят местные власти. В частности, в Москве и Подмосковье кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа. Они должны будут обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее метра друг от друга. Это ограничение не будет касаться живущих вместе.