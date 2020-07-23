На журналиста , которому полицейский сломал руку, составили три протокола

В Санкт-Петербурге полиция составила три протокола об административных правонарушениях на корреспондента издания "Медиазона" Давида Френкеля, которому полицейский сломал плечо на избирательном участке во время досрочного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом пишет "Медиазона".

На Френкеля составили протоколы за неповиновение сотруднику полиции, вмешательство в работу избиркома и нарушения режима самоизоляции.

Давид Френкель 30 июня пытался попасть на избирательный участок №2219 в Петербурге после сообщений о возможных нарушениях во время предварительного голосования по поправкам в Конституцию. Полицейский не пропускал корреспондента и потребовал, чтобы он ушел из помещения. При этом у Френкеля была аккредитация Центральной избирательной комиссии, которая позволяла ему находиться на участке.

Сотрудник полиции с номером 009175 попытался выгнать его с участка, где проходило голосование. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позже у Френкеля диагностировали перелом руки и сделали операцию.

В МВД России считают, что полицейский действовал в рамках закона, а председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что журналист "Медиазоны" "вёл себя очевидно провокационно", а перелом получил, поскольку, со слов полицейских, упал сам.