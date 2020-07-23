В городе Портленд на западе США 56 дней подряд продолжаются протесты против полицейского насилия. В последние несколько дней они переросли в регулярные столкновения участников акций с федеральными подразделениями. Их отправил в город президент Трамп, против их присутствия возражает местная власть.

Протесты в Портленде начались после гибели Джорджа Флойда в мае. После этого в крупных городах страны началась серия демонстраций против полицейского насилия. В некоторых случаях они сопровождались столкновениями с полицией, мародёрством и сносом памятников людям, которых демонстранты считали расистами или имеющими отношение к колониализму или работорговле.

В Портленде большая часть демонстраций была мирной, городские власти старались не вмешиваться в происходящее даже после того, как протестующие попытались построить баррикады у здания федерального окружного суда и поджечь мэрию в День независимости США 4 июля. Но после этого в здании окружного суда, рядом с которым проходили демонстрации, были замечены неизвестные вооружённые люди.

Здание суда заняли федеральные служащие из министерства внутренней безопасности США. В город были отправлены подразделения Пограничной и Таможенной службы США и отряды быстрого реагирования федеральной Службы судебных маршалов. Они использовали форму и автомобили без опознавательных знаков, в том числе для задержания демонстрантов.

Заместитель исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности Кен Кучинелли заявил, что форма без знаков различия и без указания имён была выдана служащим для обеспечения безопасности членов их семей. Его начальник утверждает, что федеральные служащие атакуются криминальными элементами, а их жизни подвергаются опасности. Критики отмечают, что сотрудники этих служб не обучаются работе на массовых демонстрациях.

12 июля в городе началась эскалация конфликта. Это случилось после выстрела резиновой пулей в голову одному из демонстрантов. Местная полиция сообщила о незаконных задержаниях участников акций федеральными силами. Ночью в субботу, 18 июля, несколько десятков демонстрантов прорвали ограждения у суда. В ответ федеральные служащие применили слезоточивый газ. Некоторые из них преследовали убегающих демонстрантов, а столкновения продолжались вплоть до утра, после чего регулярно вспыхивают вновь.

Штат Орегон, крупнейшим городом которого является Портленд, представлен в Конгрессе сразу шестью политиками-демократами и только одним республиканцем. Местные демократы обвиняют в происходящем федеральные власти и призывают немедленно вывести федеральных агентов из города. Чиновники обвиняют администрацию Трампа в злоупотреблении властью.

В то же время Трамп поддерживает действия федеральных агентов. В понедельник он анонсировал их размещение в других городах США. Против выступили мэры-демократы из Портленда, Сиэтла, Чикаго, Атланты, Канзас-Сити и Вашингтона. Они считают, что федеральный центр превышает свои полномочия. Республиканцы в ответ обвиняют демократов в неспособности обеспечить безопасность в городах.

Портленд уже несколько лет является центром уличных столкновений демонстрантов. Город считается одним из самых "левых" крупных городов в США. К президентству Дональда Трампа он "почти полностью избавился от республиканцев и пластиковых пакетов", писал журнал Politico. Но перед тем, как стать "столицей" радикальных левых, он был центром неонацизма, утверждается в публикации журнала.

В городе действуют хорошо организованные группы ультралевых, несколько лет устраивавших столкновения с ультраправыми активистами. После избрания Трампа левые радикалы устроили беспорядки в городе. Эти столкновения, как и беспорядки после смерти Флойда, стали основными причинами, по которым администрация Трампа планирует объявить антифашистов террористической группой. Эта идея вызывает поддержку у ряда консервативных политиков, но критикуется демократами, в очередной раз демонстрируя серьёзный раскол в американском обществе.