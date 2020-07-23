Осуждение как оправдание?

Петрозаводский городской суд на закрытом заседании в среду 22 июля приговорил главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, первооткрывателя массовых захоронений жертв сталинизма в Сандармохе, Соловках и на Беломорканале к 3,5 годам колонии строгого режима. Прокурор предлагал дать 15 лет. Два лживых обвинения из трех сняты. Осталось сексуальное насилие в отношении приемной дочери.

Статья, по которой осуждён Дмитриев, предполагает минимальный срок наказания от 12 лет лишения свободы. Суд использовал 64-ю статью УК РФ, позволяющую назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено, при наличии исключительных обстоятельств.

Стандартный вариант: если человек абсолютно ни в чем не виноват, под давлением возмущенной публики суд выносит успокаивающий общественность приговор: дается срок по фактически отсиженному. В ноябре, если приговор вступит в силу сейчас, или после апелляции, Юрия Дмитриева могут освободить.

Обстоятельства дела обсуждают правозащитник Александр Черкасов ("Мемориал"), публицист и психолог Леонид Гозман, автор статьи "Дело Дмитриева. Раскопки" в "Новой газете" Никита Гирин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 23 июля в 19:05.