В Кремле не видят угрозы экологии от вырубки лесов на Байкале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятый Госдумой закон, разрешающий вырубку леса на Байкале, заявил, что "защита природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом российских властей, но она не должна мешать экономическому развитию страны".

По мнению Пескова, принятый закон "нашёл золотую середину" между этими понятиями. Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не видят угрозы экосистеме Байкала и лесов вокруг него, а также не видят противоречий между решением Госдумы и поправкой к Конституции России о приоритете защиты экологии.

15 июля Госдума приняла в трёх чтениях закон, который разрешает сплошные вырубки леса на Байкале для реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Документ выводит строительство на Байкале, который является объектом природного наследия ЮНЕСКО, из-под целого ряда экологических ограничений до 31 декабря 2024 года, а также отменяет экологическую экспертизу при строительстве объектов инфраструктуры.

Экологи считают, что принятие закона нанесёт вред экосистеме Байкала и снизит уровень влияния общественности на её защиту.