Обвинение считает приговор Дмитриеву мягким и обжалует его

Гособвинение обжалует приговор главе карельского отделения "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву, поскольку считает его слишком мягким. Об этом со ссылкой на представителя обвинения сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

По мнению Сараева, приговор Дмитриеву "не соответствует здравому смыслу, поскольку суд назначил срок ниже нижнего". Омбудсмену непонятно, какие смягчающие обстоятельства учёл суд при вынесении наказания, если Дмитриев вину не признал.

Накануне суд в Петрозаводске приговорил историка и главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева к трём с половиной годам колонии, признав его виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью. Статья уголовного кодекса "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет", по которой судили Дмитриева, предусматривает от 12 лет колонии, но суд учёл смягчающие обстоятельства - в частности, возраст и состояние здоровья историка. С учётом времени, которое Дмитриев пробыл под арестом, он сможет выйти на свободу в ноябре.

Главу карельского "Мемориала" судили уже во второй раз. Изначально его обвиняли в изготовлении порнографии, ссылаясь на то, что он несколько раз фотографировал свою приёмную дочь голой, и незаконном хранении оружия.

Первый суд оправдал Дмитриева. После этого гособвинение обжаловало приговор, добавив к обвинениям в отношении историка сексуальное насилие. Следствие основывалось на показаниях дочери, которых в первом деле не было, и которые эксперты признали крайне противоречивыми.

Сам Дмитриев обвинения категорически отрицает. Правозащитники уверены в сфабрикованности дела. В начале апреля Евросоюз призвал российские власти освободить Дмитриева из СИЗО. Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело подписали более 100 ученых, правозащитников и политиков из России, США и европейских стран.