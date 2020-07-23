В Полтаве местный житель, захвативший заложника, скрылся

В Полтаве местный житель Роман Скрипник, захвативший утром в четверг в заложники сотрудника полиции, бросил автомобиль, на котором они перемещались, и скрылся в лесу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Заложник – глава уголовного розыска Полтавской области Виталий Шиян – не пострадал. Сотрудники полиции проводят спецоперацию по поимке Скрипника. Сообщается, что он вооружен.
Скрипник захватил в заложники полицейского утром 23 июля при попытке задержания. Он угрожал взорвать гранату. Сотрудники правоохранительных органов вступили в переговоры со Скрипником и по его требованию предоставили ему служебный автомобиль. Преступник также согласился заменить обычного полицейского, которого он захватил, на полковника Виталия Шияна. На автомобиле они выехали из Полтавы в сторону Киева.
Скрипник уже был ранее судим за кражу и по наркотической статье, также его девять раз привлекали к административной ответственности. Он требовал, чтобы его не посадили в тюрьму снова. Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что это требование выполнить невозможно.
- 21 июля в городе Луцк Волынской области на западе Украины были захвачены заложники. Вооружённый человек захватил автобус, в котором находились, по уточнённым данным, 13 человек. Захватчик сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Он потребовал от руководителей Украины признать себя "террористами", а от президента Владимира Зеленского – записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм "Земляне".
- Настоящее имя захватившего автобус – Максим Кривош. Он уроженец российской Оренбургской области, его дважды судили за разбой, мошенничество, бандитизм, вымогательство, всего он провёл за решёткой около 10 лет. О своём опыте написал книгу "Философия преступника". Захват заложников Кривош назвал "Днём антисистемы", он настаивал на скорейшем выполнении своих требований. Полиция сообщила о задержании нескольких сообщников Кривоша в других городах Украины, в частности в Харькове. В чём состояла их роль – неясно.
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