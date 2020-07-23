В Полтаве местный житель, захвативший заложника, скрылся

В Полтаве местный житель Роман Скрипник, захвативший утром в четверг в заложники сотрудника полиции, бросил автомобиль, на котором они перемещались, и скрылся в лесу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Заложник – глава уголовного розыска Полтавской области Виталий Шиян – не пострадал. Сотрудники полиции проводят спецоперацию по поимке Скрипника. Сообщается, что он вооружен.

Скрипник захватил в заложники полицейского утром 23 июля при попытке задержания. Он угрожал взорвать гранату. Сотрудники правоохранительных органов вступили в переговоры со Скрипником и по его требованию предоставили ему служебный автомобиль. Преступник также согласился заменить обычного полицейского, которого он захватил, на полковника Виталия Шияна. На автомобиле они выехали из Полтавы в сторону Киева.

Скрипник уже был ранее судим за кражу и по наркотической статье, также его девять раз привлекали к административной ответственности. Он требовал, чтобы его не посадили в тюрьму снова. Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что это требование выполнить невозможно.