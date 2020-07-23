Мировые "духовные скрепы". Где и насколько сильно верят в Бога

Если бы мораль напрямую зависела от веры в Бога, самые высокоморальные люди на Земле жили бы в Нигерии, Индонезии и на Филиппинах, а самые безнравственные – в Швеции, Франции и Чехии. Эти страны заняли соответственно первые и последние места по результатам глобального опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research. Опрос касался отношения жителей планеты к Богу, религии и морали. Общий вывод: "духовные скрепы" в мире в целом окрепли, хотя процесс этот весьма неравномерен.

В опросе участвовали около 40 тысяч респондентов из 34 стран со всех континентов. Правда, в нем недостаточно широко представлен мусульманский мир: из стран, где преобладает ислам, в опросе участвовали только жители Индонезии, Туниса и Турции. Как бы то ни было, в среднем 61% опрошенных заявили, что вера в Бога играет существенную роль в их жизни, а 53% – что они регулярно молятся.

Правда, различия между отдельными странами, как видим, очень велики: от стопроцентно (!) набожной Нигерии до Швеции, где о Боге думает лишь каждый пятый. В России о важности Бога в их жизни заявили 56% респондентов, в Украине – 62%.

Исследователи Pew Research отмечают, что страны бывшего СССР относятся к числу тех регионов мира, где после 1991 года, когда проводился предыдущий подобный опрос, набожность населения заметно возросла: в год краха Советского Союза на вопрос о важности Бога в их жизни положительно ответили 40% россиян и 50% украинцев.

Исключением на постсоветском пространстве в этом смысле являются страны Балтии: так, в Литве доля набожных людей снизилась за почти 30 лет с 56 до 44%. Однако литовцы могут сказать о себе, что они в европейском тренде: в странах ЕС падение религиозных настроений – самое значительное в мире. Лидирует тут Испания, где в 1991 году Бог был важен для 71% опрошенных, а сейчас – всего для 45%. Во Франции аналогичное снижение – с 43 до 31%, и даже в традиционно католической Польше – с 83 до 69%.

Уровень религиозности – она не совсем тождественна вере в Бога как таковой – в Европе тоже ниже, чем где-либо еще в мире. Религию назвали очень важной или просто важной частью своей жизни 98% индонезийцев, 89% турок, 70% американцев и 63% россиян, но всего лишь 33% французов, 23% чехов и 22% шведов. При этом в Европе чем дальше на восток, тем сильнее приверженность религии: в Словакии это 55%, в Польше – 69%, в Греции – 80%.

Социологи отмечают, что чем выше уровень благосостояния, тем – с определенными исключениями вроде США – ниже уровень религиозности. Точно так же меньше доля тех, кто связывает мораль с верой в Бога: мол, у верующих людей моральные ценности крепче. С этим утверждением больше всего согласны в Кении, Нигерии и на Филиппинах, меньше всего – в Швеции, Нидерландах и Австралии.

Общемировая картина (обозначена доля положительно ответивших на вопрос о зависимости морали от веры в Бога) такова:

Наверное, не слишком неожиданным стал и другой результат: сторонники правых партий и идей в куда большей степени считают веру в Бога необходимой для моральной жизни, чем левые. Особенно заметна эта разница в США, Польше и Греции: доля сторонников отождествления морали и веры среди тамошних правых превышает аналогичный показатель среди левых соответственно на 39, 34 и 32 процента. Исследователи отмечают, что такая разница в мировоззрении – признак политически расколотых стран.

В то же время не все избиратели, считающие, что вера в Бога позитивно влияет на личную и общественную мораль, выступают за то, чтобы законы их страны соответствовали религиозным постулатам. Тот же центр Pew Research в начале этого года проводил исследование в США, в ходе которого спросил респондентов, хотели ли бы они, чтобы американское законодательство основывалось на Библии. Ответы разделились практически пополам: если 49% хотели или скорее хотели бы этого, то 50% были против.

Тридцать лет назад многие социологи предполагали, что секуляризация, постепенный отказ от религиозной веры и снижение ее влияния на личную и общественную жизнь станут в той или иной мере общемировой тенденцией. Но, как выясняется, этого не случилось: люди по-прежнему нуждаются в вере и религии, во многих случаях считая ее гарантией морального поведения. Действительно секулярным регионом мира сейчас может считаться только Европа – за исключением ее восточной части.