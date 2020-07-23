В Петербурге запретили продавать алкоголь в небольших барах 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров. Документ вступит в силу 1 января 2021 года.

При этом пресс-служба губернатора сообщила, что по решению Беглова "создается рабочая группа для урегулирования ситуации, возникшей в результате принятия закона". Группу решили создать из-за общественного резонанса, который вызвал запрет на продажу алкоголя в небольших барах, и многочисленных обращений предпринимателей.

По словам Беглова, рабочая группа должна найти некое решение, которое устроит как жителей города, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, так и владельцев баров.