Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Петербурге запретили продавать алкоголь в небольших барах 

Один из многочисленных "баров-наливаек" в центре Петербурга 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров. Документ вступит в силу 1 января 2021 года.

При этом пресс-служба губернатора сообщила, что по решению Беглова "создается рабочая группа для урегулирования ситуации, возникшей в результате принятия закона". Группу решили создать из-за общественного резонанса, который вызвал запрет на продажу алкоголя в небольших барах, и многочисленных обращений предпринимателей.

По словам Беглова, рабочая группа должна найти некое решение, которое устроит как жителей города, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, так и владельцев баров.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG