"Надеюсь, Лукашенко не хочет крови". Светлана Алексиевич – о выборах

До выборов президента Беларуси остается чуть больше двух недель – они назначены на 9 августа. Атмосфера в стране накануне голосования остается напряженной. У президента Александра Лукашенко, баллотирующегося на шестой срок, кажется, немного сдали нервы: на правительственном заседании 23 июля он раскритиковал работу некоторых чиновников и потребовал выдворения из страны ряда иностранных СМИ.

Тем временем в белорусском обществе заметный резонанс вызвало предвыборное выступление по телевидению Светланы Тихановской – зарегистрированного кандидата в президенты Беларуси. Она перечислила все события, которые произошли в стране в последнее время, включая разгоны демонстраций и аресты оппонентов Александра Лукашенко, среди которых и её муж, блогер Сергей Тихановский.

Репрессивные акции в Беларуси

Предвыборную ситуацию в стране в интервью белорусской редакции Радио Свобода прокомментировала лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

– Предвыборная кампания вышла на финишную прямую. Пять кандидатов, вокруг штаба одного – Светланы Тихановской – объединились штабы кандидатов, которые не были зарегистрированы: Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Что вы думаете об этой компании, кому вы отдаете предпочтение?



– Если бы у нас были честные выборы, если бы не эта нечестная свистопляска, я бы, конечно, проголосовала за Бабарико. Стране нужен такой менеджер, при этом человек с гуманитарным охватом и немного романтичный, что довольно странно для нашего времени. У меня была возможность поработать с ним, когда он решил издать мой белорусский пятитомник. Несмотря на то что он немолодой человек, он человек другой формации, не той рабской, которая сложилась в советское и постсоветское время. Мы недооцениваем наше общество. В нем много интересных и неожиданных людей.



Власти вели себя нечестно, и все наиболее интересные соперники-мужчины оказались в тюрьме или были лишены права участвовать в выборах, как Цепкало. И вдруг появился неожиданный вариант. Женщины взяли на себя бремя мужчин (помимо Светланы Тихановской, во главе штабов отстраненных кандидатов также стоят женщины – Мария Колесникова и Вероника Цепкало. – РС). В белорусской истории в прошлом были женщины, начиная с Евфросиньи Полоцкой, которые в те неженские века были достойны своего времени. Так оказалось и сейчас. Женщины поняли, что могут и должны что-то сделать, а потом сказать своим детям: мы сделали все, что могли.

Женщины поняли, что должны что-то сделать, а потом сказать своим детям: мы сделали все, что могли



В этой ситуации я буду голосовать за Тихановскую, которая обещает транзит власти. Сама она не готовилась к власти и не думала об этом. Но в этой ситуации она обещает передать власть, и я бы за нее проголосовала. И я бы хотела, чтобы в нашем обществе как можно больше поддерживали этих девочек, чтобы они не остались одни. Они сделали такой выбор, все восхищаются ими, но я вижу небольшую поддержку им. Их должны поддерживать простые люди, а не только белорусские писатели и оппозиционеры. Этого нет. А жаль.



Я бы хотела, чтобы они шли сплоченной командой. Их будут пытаться сломать, поссорить. Ни в коем случае этого нельзя допустить, им нужно идти вместе. Когда я писала книгу "У войны не женское лицо" о том, как миллион женщин пошли на войну, я убедилась, что женщины оказались впереди своего общества. Они принесли жертву на алтарь Победы, и это не было оценено после войны и было забыто государством и мужчинами. Я бы хотела, чтобы это больше не повторилось.

Первое предвыборное телевизионное выступление Светланы Тихановской

– Светлана Тихановская в своей телевизионной речи призвала людей защищать свой голос, свой выбор. Как это можно сделать?



– Я также услышала эти ее слова. Я помню эти картины, когда были длинные очереди, чтобы поставить подпись за Бабарико, Цепкало или Тихановскую, как был поток обращений в ЦИК с просьбой зарегистрировать Бабарико и Цепкало. Никто не верил в справедливость, но люди хотели продемонстрировать, что они ожидают этой справедливости.



Лукашенко думал, что это молчаливое общество можно обмануть, рассказывать ему сказки, запугать. Ничего подобного. Выросло новое поколение, люди средних поколений пробудились, это не те люди, которые были 26 лет назад, когда Лукашенко начал править. У этих людей есть голос, их понимание вещей. Они знают цену всему, что происходит. Мы должны показать это на выборах. Нам нужно определить, как контролировать, чтобы не было вбросов, чтобы не было обмана на уровне подсчета голосов. Необходимо, чтобы народный голос прорвал эту плотину. Ведь источником власти в стране является народ, а не президент.

Мы все хотим мирных перемен



Если нас будет много, если мы будем поддерживать этих девочек, то изменения, которые у нас будут, будут мирными. Если нас будет мало, тогда может случиться все что угодно. Но мы все хотим мирных перемен. И как бы нас ни провоцировали власти, мы не должны поддаваться на эти провокации.



– Такое впечатление, что Беларусь просыпается, было и в 2006, и в 2010 году – в годы предыдущих президентских выборов. Что-то подобное происходит и сейчас или это что-то новое?

– Я ходила по улицам, когда были эти очереди. Я слышала, как люди говорят. Это больше не отдельные группы, не отдельные люди, это действительно несогласие народа. Это люди, которые имеют достоинство, оно сформировалось, несмотря ни на что. Время нельзя повернуть вспять. Все равно всё будет названо своим именем, мы узнаем обо всем. Время, к счастью, работает на правду.

– Зенон Позняк (бывший лидер белорусской оппозиции, один из ведущих политиков страны в 90-е годы, ныне живущий в эмиграции. – РС) резко раскритиковал кандидатов Бабарико и Цепкало, он расценил их выдвижение как "газпромовскую аферу". Затем он осудил Тихановскую, которая пошла на объединение своего штаба с их штабами. Позняк назвал это объединение "идиотским нонсенсом". Что вы можете сказать об этой критике?



– Позняк является примером того, как люди теряют связь со своим народом, когда они далеко. Редко кому-то удается ее не потерять. Может быть, Василь Быков, когда он жил за границей, оставался Быковым. Позняк не остался Позняком, которому многие верили в 90-х годах. Это человек, который влюбился в себя, в изобретенный им белорусский народ, которого нет в природе. Народ разный. Он и великий, и ужасный, и рабский, и способный подняться. Человек живой, человек текучий, как говорил Толстой.



Я знаю по себе – если вы живете далеко, вы теряете ощущение пространства, из которого вы вышли. И вы живете тем, что у вас в голове, а не тем, что происходит здесь, на улицах.

Нам нужно наверстать упущенное, когда у власти будут лучшие



В Позняке есть высокомерие: мол, что могут эти женщины? Но приходит время женщин. Они сделали то, что вы, мужчины, не сделали. У каждой из них свои мотивы, у одной – любовь к мужу, у другой – убеждения. Это другие женщины, не те, которые были 25 лет назад. Позняк просто потерялся во времени. Он просто больше не живет в Беларуси. Он живет в прошлом.



– В феврале в интервью нашему радио вы сказали: "Я не знаю, кто может противостоять Москве так, как Лукашенко". Вы думаете, что Тихановская сможет?



– Как бы я ни относилась к Лукашенко, я должна признать, что, поскольку его интересы в этом случае совпадали с интересами народа, он стоял на защите Беларуси. Хотя я думаю, что когда-нибудь мы многое узнаем о том, как постепенно сдавали Беларусь.



Когда мы говорим о Тихановской, нам нужно говорить о команде. Многим кажется, что она слабая, что ей не хватает политической культуры и политического опыта. Но к власти идет команда. Я думаю, что у Светланы хватит ума и трезвого взгляда на жизнь, чтобы собрать эту команду, как это делает Зеленский в Украине. Они сделают транзит власти, проведут новые выборы. И общество выберет лучших.



Общество осознает себя, осознает, что мы потеряли много времени. И нам нужно наверстать упущенное. И мы сможем сделать это, когда у власти будут лучшие.

– Публицист Северин Квятковский недавно написал блог под названием: "Изменения произойдут, когда "националисты" и "бабарикинцы" найдут взаимопонимание". Нам действительно нужно это взаимопонимание? В чем может быть его формула?



– А кто такие "бабарикинцы"?



– Может быть, вы. Возможно, другие люди, которые являются сторонниками Бабарико. Наверное, те, кто пришел на митинг Тихановской в минувшее воскресенье.



– Я спорила с тем же Позняком 30 лет назад. Он говорил – язык, язык, язык. Я отвечала – да, язык, но сначала демократия, потом язык. Без демократии не будет нашего языка. Будет только плач по языку.



Люди сегодня смотрят на все по-другому. Бабарико – и менеджер, и искренний белорус, всё в нем. Думаю, нам пора найти взаимопонимание. Мы все хотим, чтобы Беларусь не исчезла с карты мира, не стала губернией, чтобы она была маленькой, но процветающей страной.

Никто не хочет крови. Я надеюсь, что он тоже не хочет



– Как вы оцениваете других альтернативных кандидатов – Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую и Сергея Черечня?



– Я не хотела бы переходить на личности и повторять то, чем полна наша печать насчет этих людей. Я считаю, что у нас было только три серьезных кандидата – Бабарико, Цепкало, Тихановский. Теперь осталась только одна. Женщина бросилась на эту амбразуру. Серьезно мы могли говорить только о троих.



– Что касается нынешней президентской кампании, что бы вы хотели сказать действующему президенту Александру Лукашенко?



– Я хотела бы сказать ему, что власть принадлежит народу. И никто не должен забывать об этом. Рано или поздно народ придет к власти. Даже если он спит летаргическим сном, он проснется. В стране должны быть честные выборы. Должны быть, чтобы не было крови. И в этом ответственность Лукашенко перед историей. Никто не хочет крови. Я надеюсь, что он тоже не хочет.