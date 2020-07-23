Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-майора

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора.

По словам Кадырова, глава государства зачитал ему текст указа по телефону и поздравил. "Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все – воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие", – заявил глава Чечни.

В 2009 году бывший президент России Дмитрий Медведев присвоил 33-летнему Кадырову звание генерал-майора милиции. Тогда он стал самым молодым генерал-майором в стране. Сейчас глава Чеченской республики уточнил, что его перевели из структур МВД в Росгвардию. "Выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову, за принятое решение о моем переводе из структуры МВД в Росгвардию. Виктор Васильевич, спасибо большое! Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие Президента России!" – написал в соцсети Кадыров.

Документ о присвоении воинского звания Кадырову был опубликован на официальном портале правовой информации.