Обвиняемым по делу о крушении Falcon назначили сроки от 5 до 6 лет

Суд в Москве приговорил к срокам от 5 до 6 лет в колонии-поселении троих авиадиспетчеров, обвиняемым по делу о крушении самолёта Falcon главы нефтяной компании Total Кристофа де Маржери в аэропорту Внуково в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева к шести годам, а диспетчера-инструктора Александра Круглова и диспетчера руления Надежду Архипову к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы. Архипову после вынесения приговора суд освободил от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Адвокаты осуждённых намерены обжаловать приговор.

Катастрофа произошла в октябре 2014 года. Самолет Falcon при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной, которая выехала на взлетно-посадочную полосу. Помимо де Маржери в катастрофе погибли три члена экипажа. По версии следствия, причиной аварии во Внукове 20 октября 2014 года стало отсутствие координации действий между диспетчерскими и аэродромными службами.