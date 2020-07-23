США: Россия провела испытания противоспутникового оружия

Москва провела в космосе испытание противоспутникового оружия. С таким заявлением выступили военные ведомства Великобритании и Соединённых Штатов.

15 июля Минобороны России сообщило о проведении испытания нового спутника-инспектора в мирных целях. По данным американской стороны, аппарат был выпущен рядом с другим российским спутником. В Пентагоне считают, такие действия не соответствуют заявленной миссии спутника-инспектора. Согласно заявлению космического командования США, Вашингтон имеет доказательств, подтверждающие неразрушительное испытание российского оружия в космосе. Это может говорить о том, что Россия продолжает разрабатывать и испытывать системы космического базирования, полагает Пентагон.

Великобритания заявила, что Россия запустила снаряд из одного своего спутника по другому. При этом обломки могли угрожать важным космическим системам и спутникам других стран. Лондон призвал Москву воздержаться от подобных испытаний в дальнейшем.

Как отмечает Би-би-си, за последние десятилетия только четыре страны – Россия, США, Китай и Индия – демонстрировали противоспутниковые системы. Интерес к такому оружию растёт во всём мире с учётом использования космических аппаратов для сбора информации, связи, навигации и дальнего радиолокационного обнаружения.

Минобороны России заявления США и Великобритании пока не прокомментировало. Ранее Москва заявляла, что проводит работы в космосе в соответствии с нормами международного права.