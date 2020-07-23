Сенат США одобрил военный бюджет с санкциями против "Северного потока–2"

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год на сумму 740 миллиардов долларов.

Накануне документ одобрила Палата представителей конгресса. Законопроект, в частности, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц и компаний, которые помогают продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, помощи в модернизации таких судов и их страхования или перестрахования. Ограничения также коснутся газопровода "Турецкий поток".

Россия с 2018 года строит газопровод в Германию по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в конце 2019 года. Строительство завершено на 90 процентов, но приостановлено из-за санкций со стороны Вашингтона.

Соединённые Штаты пытаются остановить завершение проекта, полагая, что его основное предназначение – политическое давление на Европу, которая станет слишком зависима от российского газа. Кроме того, газопровод значительно снизит зависимость России от транзита газа через Украину. Взамен Вашингтон предлагал Европе свои энергоносители.

Теперь палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии документа и направить его на утверждение президенту.

Оборонный бюджет обязателен для принятия, поэтому конгрессмены включают в него положения, не имеющие прямого отношения к финансированию Пентагона. Версия бюджета Конгресса может быть остановлена президентом Дональдом Трампом. Ранее Белый дом также увидел в бюджете посягательства на президентские полномочия Трампа, включая ограничения на использование финансовых средств в войне в Афганистане и на использование войск Национальной гвардии внутри США.

Финансовый год в Соединённых Штатах начинается 1 октября.