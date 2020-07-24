В Ульяновске шеф-повар вышел на площадь с меню. Ему грозит штраф

В Ульяновске полиция составила протокол на шеф-повара местного ресторана "Хмели-картвели" Сергея Павлова, который 23 июля вышел к зданию областного правительства с раскрытым меню ресторана. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Полиция посчитала его акцию одиночным пикетом "с использованием средств наглядной агитации в виде меню хинкальной", подчеркнув в протоколе, что акция относится к публичным мероприятиям. Указом губернатора о введении режима повышенной готовности они запрещены.

Сам повар говорит, что, вышел на площадь к дому областного правительства с меню, чтобы сообщить чиновникам, что пора отменять введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничения для организаций общественного питания, иначе им грозит банкротство.

В случае если суд оштрафует его, Павлов намерен обжаловать такое решение, поскольку ни пикетом, ни другой публичной акцией свой выход на площадь не считает: "Я же был не с плакатом, просто держал в руках меню. Что теперь, если человек выйдет с рюкзаком в руках, его тоже оштрафуют?"

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов планировал полностью снять ограничения на работу кафе и ресторанов 15 июля, но из-за эпидемиологической обстановки карантинные меры пришлось продлить до 1 августа.