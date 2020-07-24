Пентагон подтвердил сближение истребителя с иранским лайнером

Минобороны США подтвердило сближение американского истребителя F-15 с иранским самолётом компании Mahan Air в небе над Сирией. По словам представителя Пентагона, военно-воздушные силы провели обычную визуальную проверку самолета.

Американские военные утверждают, что F-15 находился на безопасном расстоянии около тысячи метров. Экипаж действовал в соответствии с международными стандартами.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на официальные иранские СМИ - сообщило, что в результате приближения истребителей пилот иранской компании Mahan Air был вынужден быстро сменить высоту, чтобы избежать столкновения. В результате манёвра несколько пассажиров получили травмы. Позднее лайнер, летевший из Тегерана, благополучно приземлился в Бейруте.

В МИД Ирана заявили, что примут необходимые юридические и политические меры. Тегеран уже связался с генеральным секретарём ООН и послом Швейцарии, который представляет интересы США на иранской территории.

США и Израиль давно обвиняют Mahan Air в перевозке оружия для джихадистов в Сирии и в других странах. В 2011 году США ввели против авиакомпании санкции.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась в четверг, 23 июля. Тогда Израиль решил перебросить на границу с Ливаном дополнительное подразделение, опасаясь ответных мер за убийство в Сирии бойца ливанской радикальной группировки "Хезболла". Именно поэтому первые подозрения после приближения истребителей к иранскому самолёту пали на Израиль.