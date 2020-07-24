В Белоруссии блогер Тихановский получил новые 15 суток ареста

Суд в Могилёве арестовал белорусского блогера Сергея Тихановского ещё на 15 суток. Его обвинили в организации акций, которые грубо нарушают общественный порядок. Речь идет о пикете 27 мая. Тогда был организован сбор подписей за его супругу, кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

По версии следствия, блогер выражал недовольство властью, кричал "Останови таракана" и "Да здравствует Беларусь". Тихановский вины не признал. Он заявил, что не был готов к суду, поскольку узнал о нём, только когда его вывели из камеры.

Тихановский попросил перенести процесс на другой день. Однако ходатайство было отклонено.

Ранее Тихановский получил 15 суток ареста за неповиновение милиции на пикете в городе Гродно.