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В Белоруссии блогер Тихановский получил новые 15 суток ареста

Сергей Тихановский на акции в Минске, 24 мая 2020 года

Суд в Могилёве арестовал белорусского блогера Сергея Тихановского ещё на 15 суток. Его обвинили в организации акций, которые грубо нарушают общественный порядок. Речь идет о пикете 27 мая. Тогда был организован сбор подписей за его супругу, кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

По версии следствия, блогер выражал недовольство властью, кричал "Останови таракана" и "Да здравствует Беларусь". Тихановский вины не признал. Он заявил, что не был готов к суду, поскольку узнал о нём, только когда его вывели из камеры.

Тихановский попросил перенести процесс на другой день. Однако ходатайство было отклонено.

Ранее Тихановский получил 15 суток ареста за неповиновение милиции на пикете в городе Гродно.

  • Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Президент Александр укашенко баллотируется на шестой срок. К выборам допустили пятерых кандидатов. Кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. Один из ведущих оппозиционных кандидатов Виктор Бабарико был арестован по обвинению в экономических преступлениях и помещён в СИЗО, к выборам его не допустили.
  • Светлане Тихановской 37 лет, по образованию она филолог, переводчик. Политикой ранее не занималась. По её мнению, на выборы её допустили, поскольку не видели в ней как в женщине угрозы. Лукашенко неоднократно заявлял, что быть президентом Белоруссии по силам только мужчине.

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