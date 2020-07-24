Партии парламентской оппозиции отказались от участия в выборах губернаторов в пяти регионах. ЛДПР не будет выдвигать кандидата в Еврейской автономной области, КПРФ – в Татарстане. Три депутата Госдумы от ЛДПР, КПРФ, и "Справедливой России" могут стать членами Совета федерации от действующих глав регионов – в Брянской, Архангельской областях и Коми. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Так, Ольга Епифанова из "Справедливой России" включена в список кандидатов в верхнюю палату парламента от врио губернатора республики Коми Владимира Уйбы. В Архангельской области одним из кандидатов от врио губернатора Александра Цыбульского выдвинут депутат -коммунист Александр Некрасов. А в список главы Брянской области Александра Богомаза попал член ЛДПР Вадим Деньгин.

В обмен на места в Совете федерации, как пишет издание, эти партии не станут выставлять своих кандидатов против действующих губернаторов этих регионов.

Ольга Епифанова заявила, что ничего не знает о подобного рода договоренностях.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин подтвердил "Коммерсанту", что вошёл в губернаторский список кандидатов в члены Совета Федерации, подчеркнув, что это было "партийное решение".

Для регистрации кандидаты в губернаторы должны собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов региона. Оппозиция утверждает, что в большинстве регионов это требование невозможно выполнить, что дает преимущество кандидатам от власти.

Политолог Александр Пожалов считает, что в перечисленных регионах на победу могла рассчитывать только ЛДПР и только в Еврейской автономной области.

В 2021 году ожидается серьезное обновление депутатского корпуса в Госдуме, напоминает эксперт. Партиям выгодно заранее переместить значимых для себя депутатов или спонсоров в Совет федерации, сказал Пожалов "Коммерсанту".