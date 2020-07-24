"Выборы кончились": соцсети о введении трёхдневного голосования

Итак, решено: выборы в России будут проходить в три дня.
Само принятие этого решения сопровождалось своеобразным курьёзом в соцсетях. Вот опрос на странице ЦИК в твиттере.
Шутка в том, что это уже второй такой опрос. Первый был стёрт, причём комментарии Памфиловой по этому поводу менялись. Сначала она назвала любой опрос в соцсетях "соревнованием ботов", которое "нерепрезентативно". Потом было так:
«Просто бедненькая девочка, неопытная, которая сидела администратором, когда в Twitter пошли нецензурные выражения, испугалась и хотела их удалить, а в результате удалилось все. Я об этом не знала, мы вообще не знали, что они вывесили эти опросы, тем более не знали, что убрали. Поэтому я сказала: глупостью было вывешивать, но еще большей глупостью было убирать», — сказала Памфилова.
После случившегося глава ЦИК, по ее словам, сама распорядилась вывесить новый опрос. «Нам это не страшно, мы знаем цену этим опросам так называемым. Пусть висит на всеобщее счастье», — сказала она.
Наперсточница Эллочка передернула.
Когда в голосовании по вопросу об отношении россиян к трехдневному голосованию поддержка решений опричнины рухнула, ужасные для себя и ампиратора цифры она стерла, назвав их поддельными. Хоть одного бота потрудились бы выявить в целях самооправдания в таком неуклюжем передергивании.
Памфилова в своем репертуаре. В самом деле, какая разница, как люди проголосуют в твиттере, если закон о многодневном голосовании уже одобрен? Это как с поправками - можно сказать много красивых слов о важности референдума, только поправки все равно были приняты заранее
Любовь Соболь:
Ничего другого от @CIKRussia мы и не ждали. Вы даже в твиттере не можете честное голосование провести!
Элла Памфилова сегодня обещала больше не ставить опросы в соцсети.
И опять соврала...
Что особенно важно – голосование будет трёхдневным уже на совсем скорых сентябрьских выборах.
Вот меня одно удивляет, как она с этим живёт 🤔 Судя по информации, от знающих её лично, была же нормальной. Она же не может не понимать того, что она делает и говорит. Вот реально душу продали и мозги в придачу
ЦИК ввёл трёхдневное голосование, чтобы было проще фальсифицировать. Все прошлые административные меры уже не спасают «Единую Россию» от поражений.
После обнуления стало ясно: выборов больше не будет, власть окончательно решила, что хочет смениться исключительно в результате революции или переворота.
Увы, придётся выбрать одно из двух:
1. Признать, что выборы в России кончились и надо подаваться в управдомы (за границу, в кочегары, в Роскосмос и т.д.)
2. Признать, что бойкот был дурацкой ошибкой и что голосовать против путинских инициатив и кадров надо в любых обстоятельствах.
С жульническим трехдневным голосованием Памфилова уже точно превзошла Чурова, который сейчас, наверное, задается одним вопросом: "А что, так можно было"?
Я смотрю, с трёхдневкой решили времени не терять, применив её уже на ближайших выборах.
Что ж, следовало ожидать, конечно.
Я должен честно признать, что ошибся и недооценил степень страха, паники и беспредела, который охватил Кремль.
Я несколько раз публично говорил: многодневное голосование на пеньках будет со следующего раза, они готовят эту инновационную технологию к ключевым выборам в Госдуму. Но региональные выборы в Единый день голосования 13 сентября еще пройдут по старым, нормальным правилам — иначе просто не может быть.
В самом деле, вы же знаете: закон обратной силы не имеет. Выборы, которые состоятся 13 сентября, были назначены в июне. Выдвигаясь на выборы, все кандидаты в обязательном порядке подписывали бумагу под названием «Согласие на участие в выборах», она сдается в избирком при выдвижении — это тоже было в июне или в начале июля. Как же сейчас могут быть внесены изменения в правила проведения выборов, которые уже больше месяца идут? Ведь кандидаты соглашались участвовать в одной, строго регламентированной процедуре! И ни на какое голосование на пеньках не давали согласия. Это как если бы Элла Памфилова сейчас ввела норму: «победивший кандидат должен в полдень голышом выйти на Красную площадь и 146 раз прокукарекать». Госдума за такое радостно проголосует, без проблем, но согласитесь, что так можно поступить только с будущими, еще не назначенными выборами, чтобы кандидаты знали, под чем подписываются — не так ли?
Но реальность, как водится, снова превзошла все ожидания. Причем ЦИК действует абсолютно беспалевно: по словам Памфиловой, трехдневное голосование будет введено не на всех выборах, которые пройдут в ЕДГ 13 сентября (это тысячи кампаний), а только на
— довыборах в Госдуму
— губернаторских
— выборах в Заксобрания субъектов
— выборах в Гордумы региональных центров
Узнаете этот список? Да: это в точности список выборов, на которых будет работать Умное голосование. Как мы много раз говорили, нам пока не хватает ресурсов, чтобы давать внятные рекомендации по всем без исключения избирательным кампаниям в России, и Умное голосование будет ограничиваться только ключевыми выборами... и, вот какое совпадение, ЦИК выбирает ровно те же выборы для трехдневного голосования!
Видимо, реально в Кремле получили какие-то цифры, которые показывают, что без таких ухищрений они просто проиграют все регионы. У меня тоже есть такие цифры: за год, прошедший с прошлого Единого дня голосования, количество регистраций в базе Умного голосования выросло ровно вдвое. А ведь уже год назад голосов УМГ хватило, чтобы отобрать у Единой России по стране порядка 20% всех распределявшихся по округам мандатов...
Предвыборной социологией из регионов, в которых в сентябре пройдут губернаторские выборы, общественность не располагает. Судить о настроениях в них она может только по косвенным признакам. Вот один из них:
Две недели назад, когда принималось решение о трехдневном голосовании, власти объявили, что правило это вступит в силу в следующем году. Оно и понятно, нынешняя избирательная кампания уже идёт и негоже менять правила по ходу игры.
Сегодня нам объявили, что правила все-таки поменяют прямо сейчас - уже в этом сентябре как минимум в нескольких регионах голосование будет организовано в три дня.
Зачем Кремлю и ЦИК понадобилось резко перевёрстывать собственные - публично анонсированные - планы? Что такого экстраординарного случилось за эти две недели?
Случились хабаровские события. Очевидно, что они настолько изменили настроения в предвыборных регионах, что поражение кремлевских кандидатов из теоретической возможности превратились там в реальную угрозу. Приходиться спасать ситуацию. Тут не до приличий.
Список этих регионов мы скоро узнаем. Именно там трехдневное голосование и введут.
Мало кто заметил, что вместе с трехдневным голосованием на любых выборах Госдума под шумок узаконила положение о том, что наблюдателями на выборах смогут стать только жители данного региона. То есть делается все, чтобы максимально затруднить оппозиции наблюдение за голосованием. Кремлевская ОПГ продолжает целенаправленно уничтожать институт выборов...
Про трехдневное голосование и его многогранных возможностях для фальсификаций сказано много. Однако про две другие новеллы говорят мало, а они не менее вредны для честности выборов и идут в комплекте с трехдневкой. Снижение народной поддержки правящие круги вынуждены компенсировать фальсификациями, а они, как известно, не любят лишних глаз. Для наблюдателей это очередной вызов, с которым, уверен, благодаря народной поддержке мы успешно справимся.
1. Наблюдать за выборами теперь можно будет только по «прописке»
— кандидат, партия или общественная палата теперь не смогут направить наблюдателя на участок, если он «прописан» в другом регионе;
— при этом кандидаты могут иметь регистрацию по месту жительства в другом регионе, на местных выборах могут голосовать даже жители некоторых других государств, а вот наблюдателями, видите-ли, теперь могут быть только местные;
— это приведет к сокращению наблюдения и увеличению нарушений, которые некому будет фиксировать, так как партии, кандидаты и наблюдательские организации теперь не смогут приглашать наблюдателей из соседних регионов; хотя именно такие наблюдатели наиболее активны, профессиональны и являлись гарантами честности выборов;
— инициаторы поправок по сути создали искусственные границы внутри страны, а жителей соседних регионов в праве на наблюдение фактически приравняли к иностранцам;
— кроме больших выборов это скажется и на небольших досрочных выборах в деревнях и селах, на которые практически каждое воскресенье ездили независимые наблюдатели, чем держали в тонусе фальсификаторов. Теперь такие межрегиональные десанты станут невозможны.
2. Партии смогут выводить из комиссий назначенных ей членов
— для честных, профессиональных и принципиальных членов комиссий наступают сложные времена, так как вместо гарантии в виде иммунитета от отзыва над ними теперь повесили дамоклов меч. При этом отзыв предусмотрели только для членов комиссий назначенных партий, чем разделили внутри комиссий членов на два вида;
— администрации разных уровней через руководство избиркомов начнут, если уже не начали, формировать списки мешающих фальсифицировать членов комиссий, а затем кнутом и пряником будут добиваться от отделений партий их вывода из составов комиссий.
Кремль, похоже, собирается максимально "высушить" губернаторские выборы в этом году. Сколько-нибудь сильным кандидатам от системной оппозиции предложат вместо борьбы за губернаторские кресла — места в Совете Федерации (и те согласятся). Несистемную оппозицию, ясно, просто не пустят — это дело привычное.
Проблема в том, что выборы все равно не могут быть безальтернативными, так что хоть какой-нибудь кандидат кроме основного в любом случае должен заявляться. Есть риски, что учитывая протестные настроения и "Умное голосование", могут выигрывать даже спарринг-партнеры (собственно, и Фургал ведь в свое время не собирался выигрывать).
Придется, видимо, в спарринг совсем неприятных персонажей ставить, чтобы рука не поднималась за них голосовать.
Ну или можно отменить принцип безальтернативности выборов. Чтобы как в СССР — один кандидат.
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