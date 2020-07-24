"Выборы кончились": соцсети о введении трёхдневного голосования

Итак, решено: выборы в России будут проходить в три дня.

Само принятие этого решения сопровождалось своеобразным курьёзом в соцсетях. Вот опрос на странице ЦИК в твиттере.

Шутка в том, что это уже второй такой опрос. Первый был стёрт, причём комментарии Памфиловой по этому поводу менялись. Сначала она назвала любой опрос в соцсетях "соревнованием ботов", которое "нерепрезентативно". Потом было так:

«Просто бедненькая девочка, неопытная, которая сидела администратором, когда в Twitter пошли нецензурные выражения, испугалась и хотела их удалить, а в результате удалилось все. Я об этом не знала, мы вообще не знали, что они вывесили эти опросы, тем более не знали, что убрали. Поэтому я сказала: глупостью было вывешивать, но еще большей глупостью было убирать», — сказала Памфилова.

После случившегося глава ЦИК, по ее словам, сама распорядилась вывесить новый опрос. «Нам это не страшно, мы знаем цену этим опросам так называемым. Пусть висит на всеобщее счастье», — сказала она.

Сергей Норпаронян:

Наперсточница Эллочка передернула.

Когда в голосовании по вопросу об отношении россиян к трехдневному голосованию поддержка решений опричнины рухнула, ужасные для себя и ампиратора цифры она стерла, назвав их поддельными. Хоть одного бота потрудились бы выявить в целях самооправдания в таком неуклюжем передергивании.

Кира Ярмыш:

Памфилова в своем репертуаре. В самом деле, какая разница, как люди проголосуют в твиттере, если закон о многодневном голосовании уже одобрен? Это как с поправками - можно сказать много красивых слов о важности референдума, только поправки все равно были приняты заранее

Любовь Соболь:



Ничего другого от @CIKRussia мы и не ждали. Вы даже в твиттере не можете честное голосование провести!

Кирилл Шулика:

Элла Памфилова сегодня обещала больше не ставить опросы в соцсети.

И опять соврала...

Что особенно важно – голосование будет трёхдневным уже на совсем скорых сентябрьских выборах.

Валентин Урусов:

Вот меня одно удивляет, как она с этим живёт 🤔 Судя по информации, от знающих её лично, была же нормальной. Она же не может не понимать того, что она делает и говорит. Вот реально душу продали и мозги в придачу

Алексей Садомовский:

ЦИК ввёл трёхдневное голосование, чтобы было проще фальсифицировать. Все прошлые административные меры уже не спасают «Единую Россию» от поражений.

Михаил Ходорковский:

После обнуления стало ясно: выборов больше не будет, власть окончательно решила, что хочет смениться исключительно в результате революции или переворота.

Аркадий Попов:

Увы, придётся выбрать одно из двух:

1. Признать, что выборы в России кончились и надо подаваться в управдомы (за границу, в кочегары, в Роскосмос и т.д.)

2. Признать, что бойкот был дурацкой ошибкой и что голосовать против путинских инициатив и кадров надо в любых обстоятельствах.

Константин Смирнов:

С жульническим трехдневным голосованием Памфилова уже точно превзошла Чурова, который сейчас, наверное, задается одним вопросом: "А что, так можно было"?

Григорий Кислин:

Я смотрю, с трёхдневкой решили времени не терять, применив её уже на ближайших выборах.

Что ж, следовало ожидать, конечно.

Леонид Волков:

Я должен честно признать, что ошибся и недооценил степень страха, паники и беспредела, который охватил Кремль.

Я несколько раз публично говорил: многодневное голосование на пеньках будет со следующего раза, они готовят эту инновационную технологию к ключевым выборам в Госдуму. Но региональные выборы в Единый день голосования 13 сентября еще пройдут по старым, нормальным правилам — иначе просто не может быть.

В самом деле, вы же знаете: закон обратной силы не имеет. Выборы, которые состоятся 13 сентября, были назначены в июне. Выдвигаясь на выборы, все кандидаты в обязательном порядке подписывали бумагу под названием «Согласие на участие в выборах», она сдается в избирком при выдвижении — это тоже было в июне или в начале июля. Как же сейчас могут быть внесены изменения в правила проведения выборов, которые уже больше месяца идут? Ведь кандидаты соглашались участвовать в одной, строго регламентированной процедуре! И ни на какое голосование на пеньках не давали согласия. Это как если бы Элла Памфилова сейчас ввела норму: «победивший кандидат должен в полдень голышом выйти на Красную площадь и 146 раз прокукарекать». Госдума за такое радостно проголосует, без проблем, но согласитесь, что так можно поступить только с будущими, еще не назначенными выборами, чтобы кандидаты знали, под чем подписываются — не так ли?

Но реальность, как водится, снова превзошла все ожидания. Причем ЦИК действует абсолютно беспалевно: по словам Памфиловой, трехдневное голосование будет введено не на всех выборах, которые пройдут в ЕДГ 13 сентября (это тысячи кампаний), а только на

— довыборах в Госдуму

— губернаторских

— выборах в Заксобрания субъектов

— выборах в Гордумы региональных центров

Узнаете этот список? Да: это в точности список выборов, на которых будет работать Умное голосование. Как мы много раз говорили, нам пока не хватает ресурсов, чтобы давать внятные рекомендации по всем без исключения избирательным кампаниям в России, и Умное голосование будет ограничиваться только ключевыми выборами... и, вот какое совпадение, ЦИК выбирает ровно те же выборы для трехдневного голосования!

Видимо, реально в Кремле получили какие-то цифры, которые показывают, что без таких ухищрений они просто проиграют все регионы. У меня тоже есть такие цифры: за год, прошедший с прошлого Единого дня голосования, количество регистраций в базе Умного голосования выросло ровно вдвое. А ведь уже год назад голосов УМГ хватило, чтобы отобрать у Единой России по стране порядка 20% всех распределявшихся по округам мандатов...

Аббас Галлямов:

Предвыборной социологией из регионов, в которых в сентябре пройдут губернаторские выборы, общественность не располагает. Судить о настроениях в них она может только по косвенным признакам. Вот один из них:

Две недели назад, когда принималось решение о трехдневном голосовании, власти объявили, что правило это вступит в силу в следующем году. Оно и понятно, нынешняя избирательная кампания уже идёт и негоже менять правила по ходу игры.

Сегодня нам объявили, что правила все-таки поменяют прямо сейчас - уже в этом сентябре как минимум в нескольких регионах голосование будет организовано в три дня.

Зачем Кремлю и ЦИК понадобилось резко перевёрстывать собственные - публично анонсированные - планы? Что такого экстраординарного случилось за эти две недели?

Случились хабаровские события. Очевидно, что они настолько изменили настроения в предвыборных регионах, что поражение кремлевских кандидатов из теоретической возможности превратились там в реальную угрозу. Приходиться спасать ситуацию. Тут не до приличий.

Список этих регионов мы скоро узнаем. Именно там трехдневное голосование и введут.

Сергей Удальцов:

Мало кто заметил, что вместе с трехдневным голосованием на любых выборах Госдума под шумок узаконила положение о том, что наблюдателями на выборах смогут стать только жители данного региона. То есть делается все, чтобы максимально затруднить оппозиции наблюдение за голосованием. Кремлевская ОПГ продолжает целенаправленно уничтожать институт выборов...

Григорий Мельконьянц:

Про трехдневное голосование и его многогранных возможностях для фальсификаций сказано много. Однако про две другие новеллы говорят мало, а они не менее вредны для честности выборов и идут в комплекте с трехдневкой. Снижение народной поддержки правящие круги вынуждены компенсировать фальсификациями, а они, как известно, не любят лишних глаз. Для наблюдателей это очередной вызов, с которым, уверен, благодаря народной поддержке мы успешно справимся.

1. Наблюдать за выборами теперь можно будет только по «прописке»

— кандидат, партия или общественная палата теперь не смогут направить наблюдателя на участок, если он «прописан» в другом регионе;

— при этом кандидаты могут иметь регистрацию по месту жительства в другом регионе, на местных выборах могут голосовать даже жители некоторых других государств, а вот наблюдателями, видите-ли, теперь могут быть только местные;

— это приведет к сокращению наблюдения и увеличению нарушений, которые некому будет фиксировать, так как партии, кандидаты и наблюдательские организации теперь не смогут приглашать наблюдателей из соседних регионов; хотя именно такие наблюдатели наиболее активны, профессиональны и являлись гарантами честности выборов;

— инициаторы поправок по сути создали искусственные границы внутри страны, а жителей соседних регионов в праве на наблюдение фактически приравняли к иностранцам;

— кроме больших выборов это скажется и на небольших досрочных выборах в деревнях и селах, на которые практически каждое воскресенье ездили независимые наблюдатели, чем держали в тонусе фальсификаторов. Теперь такие межрегиональные десанты станут невозможны.

2. Партии смогут выводить из комиссий назначенных ей членов

— для честных, профессиональных и принципиальных членов комиссий наступают сложные времена, так как вместо гарантии в виде иммунитета от отзыва над ними теперь повесили дамоклов меч. При этом отзыв предусмотрели только для членов комиссий назначенных партий, чем разделили внутри комиссий членов на два вида;

— администрации разных уровней через руководство избиркомов начнут, если уже не начали, формировать списки мешающих фальсифицировать членов комиссий, а затем кнутом и пряником будут добиваться от отделений партий их вывода из составов комиссий.

Дмитрий Колезев:

Кремль, похоже, собирается максимально "высушить" губернаторские выборы в этом году. Сколько-нибудь сильным кандидатам от системной оппозиции предложат вместо борьбы за губернаторские кресла — места в Совете Федерации (и те согласятся). Несистемную оппозицию, ясно, просто не пустят — это дело привычное.

Проблема в том, что выборы все равно не могут быть безальтернативными, так что хоть какой-нибудь кандидат кроме основного в любом случае должен заявляться. Есть риски, что учитывая протестные настроения и "Умное голосование", могут выигрывать даже спарринг-партнеры (собственно, и Фургал ведь в свое время не собирался выигрывать).

Придется, видимо, в спарринг совсем неприятных персонажей ставить, чтобы рука не поднималась за них голосовать.

Ну или можно отменить принцип безальтернативности выборов. Чтобы как в СССР — один кандидат.