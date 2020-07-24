Из венгерского издания "Индекс" уволились более 70 журналистов

Более 70 человек подали заявления об уходе из редакции венгерского портала "Индекс", известного своей либеральной позицией. Это почти весь коллектив издания. Поводом стало увольнение главного редактора Сабольча Дулла учредителем издания. Об этом стало известно в среду, 22 июля.

Заместитель главного редактора "Индекса" Вера Мунк заявила, что журналисты, хотели лично подать заявления об увольнении, учредителю, но его не оказалось на месте. В итоге коллектив сообщил о своём решении по телефону.

В официальном заявлении журналисты пишут, что увольнение главного редактора является явным вмешательством в работу редколлегии. "Мы не можем расценивать это иначе, как открытую попытку давления", - подчёркивают авторы.

Ранее учредитель Лесло Бодолай заявил, что Дулл не смог контролировать обстановку в коллективе.

В пятницу, 24 июля, оппозиционная партия "Моментум" организует демонстрацию в поддержку журналистов портала "Индекс" и свободной прессы. Организаторы ожидают около двух тысяч участников. Участники акции планируют пройти маршем от редакции "Индекса" до офиса премьер-министра Венгрии.

"Индекс" выходит в Венгрии с 2018 года.