Обвиняемые по делу "Нового величия" выступили с последним словом

В Москве в пятницу обвиняемые по делу "Нового величия" выступили в Люблинском районном суде с последним словом. Оглашение приговора назначено на 6 августа. Ранее Руслан Костыленков, которого правоохранители считают лидером организации, опубликовал письмо, в котором рассказал, что во время задержания его избили и изнасиловали бойцы СОБР.

В своём последнем слове в суде Костыленков заявил, что на прениях "произошёл полный разгром обвинения защитой". Он считает, что реальные сроки были запрошены ему, Вячеславу Крюкову и Петру Карамзину за то, что они "отстаивали позицию своей невиновности". Костыленков заявил о невиновности всех обвиняемых по делу и попросил суд оправдать их. Максим Рощин в своём последнем слове высказался о недопустимости реальных сроков в их деле. Дмитрий Политаев заявил, что о своей невиновности. По его словам, он вступил в "Новое величие" из-за девушки Алины Доманцевич и хотел устроить личную жизнь.

Мария Дубовик сообщила, что у неё пострадало здоровье и ей требуется операция из-за проблем со зрением. "Я не признаю себя виновной, я не делала ничего того, из-за чего меня сейчас судят." - заявила обвиняемая. Она заявила, что виновником всего происходящего является Руслан Д., которого защита считает провокатором. Петр Карамзин попросил не лишать не лишать его свободы и вынести оправдательный приговор. Он заявил о своей невиновности.

Анна Павликова рассказала о том, что в СИЗО к ней в камеру подсадили девушку, которая пыталась с ней завязать диалог, рассказывала, как ходила на "Русские марши" и "зиговала". Она спрашивала у обвиняемой делала ли та тоже самое. Павликова считает, что подсудимыми манипулировали те, кто организовал уголовное дело. "Я считаю, что правоохранительные органы должны предупреждать преступления, а не создавать их," - заявила обвиняемая. Вячеслав Крюков в своём последнем слове высказался, что не понимает, почему ему Костыленкову и Карамзину запросили такие большие реальные сроки. По его словам, от приговора будет зависеть не только судьба обвиняемых, но и репутация всей судебной системы.

Уголовное дело возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, "Новое величие" – это экстремистское сообщество, участники которого готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых уверены, что уголовное дело – результат провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов.