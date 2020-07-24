В Петербурге активисты вышли на акцию солидарности с Хабаровском

В Санкт-Петербурге несколько активистов вышли на одиночные пикеты в знак солидарности с жителями Хабаровска, которые протестуют против ареста их бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщил телеграм-канал "Агит Россия".

Акции протеста в Хабаровске и других городах края проходят уже две недели. Они не согласуются с властями, но полиция не вмешивается в происходящее. Акции проходят мирно. Начались они после задержания губернатора Сергея Фургала, который был избран в 2018 году. Несмотря на протесты, президент Путин отстранил Фургала от должности и назначил врио Михаила Дегтярёва. Тот, как и Фургал, представляет ЛДПР, однако не имел ранее никакого отношения к Хабаровскому краю.

В пятницу в Хабаровске несколько сот людей вновь участвовали в акции протеста, скандируя лозунги в поддержку Фургала и против Дегтярёва. В субботу готовится более масштабная акция протеста - на прошлой неделе в защиту Фургала вышли более 10 тысяч человек. У протестов нет официальных организаторов, информация о них публикуется в социальных сетях. Акции солидарности готовятся также в других городах Дальнего Востока.