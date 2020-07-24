Журналистке из Дагестана угрожают убийством

Главному редактору дагестанского портала "Даптар" Светлане Анохиной поступили угрозы убийством. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.

22 июля с Анохиной связался мужчина, представившийся Далгатом Умахановым. Он заявил, что у него якобы есть "указание разобраться со всеми феминистками". Когда Анохина предложила ему встретиться, он пригрозил ей убийством.

Журналистка обратилась в правоохранительные органы и передала запись телефонного разговора в МВД по Дагестану. В ведомстве Кавказ.Реалиям заявили, что получили информацию и ведут проверку.