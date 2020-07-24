В Петербурге задержали актёров в полицейской форме во время съёмок

В Петербурге на набережной Невы в пятницу задержали нескольких актёров в полицейской форме, которые участвовали в съёмке кинофильма. О задержании сообщил актёр Гоша Куценко.
Сотрудники правоохранительных органов объяснили задержание тем, что в городе готовятся к параду Военно-морского флота, "поблизости находится верховный главнокомандующий", а актёры "устроили цирк" - рассказал один из артистов по имени Борис.
Сколько именно человек задержано - Куценко не уточнил. По его словам, в отделение полиции увезли "всю массовку". Был также задержан актёр Андрей Федорцов "в форме подполковника". О том, задержан ли он сам, Куценко не сообщил.
По словам артиста, в Петербурге снимается "милицейское кино". Из его слов неясно, в какой форме были актёры - существовавшей до 2010 года милиции или пришедшей ей на смену полиции.
На видео Куценко обратило внимание издание "Бумага". Оно опубликовано в сториз в инстаграме актёра.
В МВД задержание актёров пока не комментировали.
- Верховный главнокомандующий - это президент России Владимир Путин. О его прибытии в Петербург не сообщалось, но, по всей видимости, он будет там 26 июля, когда в городе пройдёт парад Военно-морского флота. В пятницу состоялась генеральная репетиция этого парада.
- Летом 2018 года участники Pussy Riot Вероника Никульшина, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Петр Верзилов выбежали в полицейской форме на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Им назначили административный арест. Верзилов также был задержан за акцию, во время которой он был в полицейской форме, в апреле нынешнего года.
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