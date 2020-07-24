В Петербурге задержали актёров в полицейской форме во время съёмок

В Петербурге на набережной Невы в пятницу задержали нескольких актёров в полицейской форме, которые участвовали в съёмке кинофильма. О задержании сообщил актёр Гоша Куценко.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили задержание тем, что в городе готовятся к параду Военно-морского флота, "поблизости находится верховный главнокомандующий", а актёры "устроили цирк" - рассказал один из артистов по имени Борис.

Сколько именно человек задержано - Куценко не уточнил. По его словам, в отделение полиции увезли "всю массовку". Был также задержан актёр Андрей Федорцов "в форме подполковника". О том, задержан ли он сам, Куценко не сообщил.

По словам артиста, в Петербурге снимается "милицейское кино". Из его слов неясно, в какой форме были актёры - существовавшей до 2010 года милиции или пришедшей ей на смену полиции.

На видео Куценко обратило внимание издание "Бумага". Оно опубликовано в сториз в инстаграме актёра.

В МВД задержание актёров пока не комментировали.