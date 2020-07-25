В Киргизии в тюрьме умер правозащитник Азимжан Аскаров

Умер осуждённый на пожизненный срок лишения свободы по делу о кровопролитных событий в городе Ош в 2010 году правозащитник Азимжан Аскаров. Информацию о смерти Аскарова подтвердили глава правозащитного движения "Бир дуйно – Кыргызстан" Толекан Исмаилова и омбудсмен Токон Мамытов, сообщает Киргизская служба Радио Свобода — Радио Аззатык.

По словам Мамытова, сообщение о смерти Аскарова поступило от Госслужбы исполнения наказаний 25 июля. "Мы получаем дополнительную информацию от Государственной службы исполнения наказаний. Теперь мы должны дождаться заключения медицинской экспертизы о причинах смерти Аскарова", – сказал омбудсмен.

Государственная служба исполнения нказаний пока не предоставила информацию о смерти правозащитника.

Ранее о том, что Азимжан Аскаров серьезно болен, сообщал его адвокат Валерьян Вахитов. А основатель издания "Фергана" Даниил Кислов призывал правозащитников потребовать от руководства ГСИН немедленного оказания медицинской помощи осужденному и обратился к президенту и правительству Киргизии а с требованием немедленного освобождения Аскарова.

Организация Front Line Defenders отмечала, что 22 июля 2020 года адвокат Азимжана Аскарова Валерьян Вахитов посетил его в колонии и сообщил, что его здоровье значительно ухудшилось.

По словам адвоката, Азимжан Аскаров не мог самостоятельно ходить, на встречу его привели, поддерживая, охранники колонии. Правозащитник потерял вес и, поскольку он почти не мог есть, ему делали инъекции глюкозы. Во время посещения Валерьян Вахитов заметил, что его подзащитный выглядел особенно бледным, много кашлял и почти не мог говорить, отмечали в Front Line Defenders.

Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После массовых беспорядков 2010 года он был задержан по подозрению в их организации и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению. По мнению сторонников правозащитника и ряда международных организаций, дело было сфабриковано, чтобы отомстить Аскарову за внимание к нарушениям в правоохранительной системе.

24 января 2017 года Чуйский областной суд приступил к пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но в итоге оставил прежнее решение в силе. И это же решение 13 мая 2020 года в силе оставил Верховный суд.

Комитет ООН по правам человека в 2016 году дал свое заключение по делу Аскарова. В нем отмечается, что Азимжан Аскаров, находясь в заключении, подвергся пыткам, а также был лишен права на медицинскую помощь и беспристрастное правосудие. В связи с этим правозащитник в феврале этого года обратился в Межрайонный суд Бишкека, заявив, что правительство не исполняет решение Комитета ООН. Верховный суд Киргизии 15 июня распространил сообщение, что административный суд Бишкека прекратил производство по иску правозащитника против правительства Кыргызстана.