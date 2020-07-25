Суд в американском штате Колорадо приговорил 17-летнего Алека Маккинни к пожизненному заключению плюс 38 годам тюрьмы за соучастие в нападении на школу. Преступление произошло 7 мая 2019 года в городе Хайленд-Рэнч, тогда погиб один человек.

Согласно вердикту суда, Маккини и его сообщник 19-летний Девон Эриксон, употребили кокаин, завладели огнестрельным оружием, принадлежавшим отцу Эриксона, и открыли огонь по учащимся и сотрудникам школы.

Один из школьников был убит, восемь получили ранения.

Маккинни, который родился женщиной, но сменил пол, заявил, что собирался отомстить одноклассникам, которые преследовали и унижали его. Несовершеннолетнего тинейджера нельзя было приговорить к тюрьме без права помилования, поэтому, согласно законам штата, Маккинни может быть помилован через 40 лет.

Эриксон не признал себя виновным и предстанет перед судом в сентябре, отмечает "Голос Америки".