Советский борец вольного стиля и самбист Александр Иваницкий найден в реке в Московской области. Три дня назад он ушёл за грибами и исчез. Ему было 82 года.

Иваницкий — олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года в тяжёлом весе. Он был четырёхкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом СССР.

После завершения спортивной карьеры он работал журналистом, возглавлял спортивную редакцию Центрального советского телевидения, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады 1980 года в Москве, работал на телеканале РТР и преподавал на факультете журналистики МГУ.

Об обнаружении тела Иваницкого сообщил волонтёрский проект поиска пропавших без вести Лиза-алерт. Его вещи были найдены на берегу реки Вейна, сообщает источник ТАСС. По предварительным данным, он утонул.