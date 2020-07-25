Сегодня Алексею Пичугину 58 лет, больше 17 из них он за решёткой

25 июля бывшему сотруднику нефтяной компании "ЮКОС" Алексею Пичугину исполняется 58 лет. 17 из них он провел за решеткой по обвинению в организации убийств и покушений. Российские и международные политические организации считают Пичугина политическим заключенным.



Ко дню рождения Алексея Пичугина журналисты Вера Васильева и Вера Челищева сняли фильм, включающий поздравления известных людей разных профессий и призваний. Это журналисты Зоя Светова, Владимир Кара-Мурза, актрисы Наталья Фатеева, Лия Ахеджакова, актер "Театра.doc" Константин Кожевников, писатель-сатирик Виктор Шендерович, правозащитники Светлана Астраханцева, Сергей Давидис, Надежда Раднаева, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский.

Как рассказала в своем выступлении Зоя Светова, она говорила с несколькими членами коллегии присяжных по первому делу Алексея Пичугина, которая была распущена по вызывающим вопросы основаниям. По признанию Световой, ее поразило то, что все бывшие присяжные разными словами, но по сути одинаково говорили о невиновности подсудимого. Светова также рассказала о своем общении с Пичугиным в СИЗО "Лефортово" в 2016 году – в то время она была членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы, а осужденного привезли из колонии "Черный дельфин" в столицу на допрос по так называемому третьему делу Михаила Ходорковского. По словам Световой, "это были совершенно душераздирающие встречи", потому что арестанта сопровождали несколько человек с дубинками из-за его якобы "особой опасности". В ролике Светова поблагодарила Пичугина за "тот урок мужества, стойкости, который он нам всем преподает".

Владимир Кара-Мурза назвал нахождение Пичугина за решеткой уже больше 17 лет "самой тяжелой пыткой, которую можно себе представить", потому что тот знает: от него ждут ложных показаний на Ходорковского. Но Пичугин, как глубоко верующий человек, не может пойти на лжесвидетельство, потому это, по его религиозным убеждениям, тяжкий грех. Об отношении бывшего сотрудника ЮКОСа к богу говорил и протоиерей Алексей Уминский, назвавший его "истинным христианином" и "по-настоящему свободным человеком".

По мнению Натальи Фатеевой, Лии Ахеджаковой, Виктора Шендеровича, освобождение Пичугина станет возможным только после смены власти в России.

Алексей Пичугин был приговорен в августе 2007 года к пожизненному заключению Московским городским судом, который признал его виновным в организации убийств и покушений на убийство. Правозащитный центр "Мемориал" и другие правозащитные организации считают его политзаключенным и узником совести. Правозащитники указывают на отсутствие доказательств его причастности к инкриминируемым ему преступлениям. Европейский суд дважды указывал на необходимость пересмотра приговора Пичугину, но Россия это проигнорировала.