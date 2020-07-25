В России число заражённых коронавирусом за сутки выросло на 5870

В России за последние сутки число заражённых коронавирусом выросло на 5871, сообщил оперативный штаб по противодейстию эпидемии. Общее число заболевших в России превысило 806 тысяч 700. Новые случаи регистрированы в 85-ти регионах. Больше всего заболевших, 648 - Москве, Свердловской области - 250, в Ханты-Мансийском автономном округе около двухсот, в Красноярском крае - 187.



В последние сутки в России от COVID-19 скончались 146 человек, за весь период эпидемии - 13 192 человека.