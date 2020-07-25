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В Москве арестованы трое участников драк, один из них гражданин России

Эпизод столкновений в Москве между гражданами Азербайджана и Армении

Некоторые из задержанных могут быть наказаны лишением свободы на несколько лет

В Москве Кузьминский суд в субботу постановил арестовать троих задержанных участников массовой драки на юго-востоке Москвы. Как сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь суда, двоим задержжанных - Гамидов (гражданин России) и Валиев арестованы на два месяцы. Ранее в тот же день суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении задержанного Захидова (Валиев и Захидов - граждане Азербайджана).

Арестованные обвиняются в хулиганстве, совершённом по предварительному сговору. По закону, за такое преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы.

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько стычек между уроженцами Армении и Азербайджана, одна из них переросла в массовую драку. Были задержаны 25 человек.

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