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Власти вновь призывают жителей Каталонии: "Оставайтесь дома!"

Искупительный храм Святого Семейства, Барселона

Власти Каталонии призвали жителей региона "оставаться дома", чтобы уберечься от опасности заражения коронавирусом: случаи инфицирования в последние недели участились. Региональный департамент здравоохранения сообщил в субботу, 25 июля, что число инфицированных в Каталонии вплотную приблизилось к 90 тысячам.

В Каталонии в ночь с 25 на 26 июля закрываются на две недели кинотеатры и концертные залы, ночные бары и клубы.

В Испании, только за одни сутки, 24 июля, было зарегистрировано 280 новых случаев заражения. Это в три раза больше, чем две недели назад. Со дня отмены карантина в Испании не прошло и месяца, отмечает телеканал Euronews.

Испания стала одним из наиболее пострадавших из-за пандемии государств Европы. При населении в 45 миллионов в стране были зарегистрированы более 28 тысяч смертей, вызванных коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, 272 тысячи жителей Испании были инфицированы.

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