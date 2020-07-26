Умерла автор "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева

В Петербурге умерла публицист и политик Нина Андреева. Она получила известность во время перестройки, в марте 1988 года, после публикации её письма под названием "Не могу поступаться принципами" в редакцию газеты "Советская Россия". В письме - впервые в официальной советской печати - содержалась критика проводимой Михаилом Горбачёвым политики перестройки с ортодоксальных коммунистических позиций, в частности, прозвучали аргументы в защиту Иосифа Сталина. Имя Нины Андреевой стало нарицательным обозначением сталинистов, а её письмо стало известно как "манифест антиперестроечных сил".

О смерти Андреевой сообщил сайт незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, которую она возглавляла. Она умерла 24 июля на 82-м году жизни.

На момент публикации письма Андреева была преподавателем кафедры физической химии Ленинградского технологического института. Статья Андреевой занимала в "Советской России" от 11 марта 1988 года целую полосу - крайне необычно для письма в редакцию. Несмотря на дежурные выражения лояльности в адрес перестройки и цитаты из Горбачёва, материал был воспринят как сигнал к новому политическому курсу. Автор осуждала как критику в адрес Сталина и советского прошлого, так и всех, кто, по её мнению, в рядах КПСС отклонялся от принципов марксизма-ленинизма. Статью высоко оценил член Политбюро Егор Лигачёв, считавшийся вторым человеком в партии. Он впоследствии отрицал, что сам был инициатором публикации этой статьи или её автором.

Горбачёв на заседании Политбюро выступил с её осуждением, и 5 апреля 1988 года официальный орган ЦК КПСС "Правда" опубликовал статью "Принципы перестройки: революционность мышления и действий", в которой текст Андреевой осуждался, а курс на перестройку провозглашался неизменным. Фактически после публикации этого материала, автором которого считается Александр Яковлев, критика Сталина в печати только усилилась, а политические реформы начали подготавливаться более быстрыми темпами.

Сама Андреева занялась политикой, возглавив общество "Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы", а в 1991 году - Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, которая так и не была зарегистрирована. Никакой серьёзной роли в политической жизни ни сама Андреева, ни её организации более не сыграли.