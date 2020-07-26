"Почему прячетесь от людей?" Дегтярёв на дороге поговорил с протестующими

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поговорил с участниками автопробега в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Это произошло по дороге из Ванино в Советскую Гавань, сообщила пресс-служба правительства края в своём инстаграме, опубликовав видео беседы.

Речь идёт о первой беседе Дегтярёва с участниками акций протеста в защиту Фургала - в самом Хабаровске, где проходят наиболее многочисленные митинги, врио губернатора к их участникам не вышел, а на выходные уехал из города.

Как сообщили в пресс-службе, навстречу автомобилю Дегтярёва прошла колонна машин, которые громко сигналили. Чиновник развернул автомобиль и вышел к автомобилистам.

"Вы почему прячетесь от людей?" - спросил один из участников разговора. "Мы не должны вас на дороге останавливать, вы должны нас собирать и нас слушать. С нами разговаривать также, как с людьми из Хабаровска. А вы бегаете, а мы должны ловить вас тут. Нам это надо?", – обратился к Дегтярёву один из участников разговора. Дегтярёва обвинили в том, что он ничего не делает для поддержки арестованного Фургала.

"Я ни от кого не бегаю", – ответил врио губернатора. Он сказал, что его тоже "резанул" арест Фургала. Дегтярёв заявил, что готов общаться с небольшими группами жителей, но отказывается выходить к участникам митингов. Он мотивировал это невозможностью общаться с многотысячной толпой – "меня не услышат" – и тем, что его выход к протестующим будет нарушением режима самоизоляции - сообщает Сибирь.Реалии.

Дегтярёв рассказал, что выборы губернатора края состоятся в 2021 году, и он не собирается в них участвовать. Чиновник также считает, что суд над Фургалом должен быть открытым, и согласен с требованием его переноса в Хабаровск. На просьбу написать письмо с поддержкой этих требований митингующих Дегтярёв ответил, что решение этих вопросов не входит в его компетенцию.

Накануне, 25 июля в Хабаровске прошёл, по некоторым оценкам, самый многочисленный митинг в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, в нём участвовало порядка 50 тысяч жителей. В это время Дегтярёв был в рабочей поездке по региону.