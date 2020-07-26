Северная Корея сообщила о первом подозрении на COVID-19

Власти Северной Кореи заявили о первом с начала пандемии возможном случае заражения коронавирусной инфекцией в стране. Официальное агентство KCNA приводит слова лидера КНДР Ким Чен Ына: "можно констатировать, что безжалостный вирус попал в страну".
Власти КНДР утверждают, что инфекцию подозревают у перебежчика, который 19 июля вернулся на родину спустя три года после побега в Южную Корею. Карантинный режим введён в пограничном городе Кэсон.
До этого времени власти Северной Кореи - во многом закрытой от мира страны, источники достоверной информации из которой крайне скудны - утверждали, что в стране не было ни одного случая заражения коронавирусом, несмотря на близость к Китаю - откуда начал распространяться вирус - и к Южной Корее, где эпидемия началась ещё в феврале. Эксперты уверены, что вирус проник в КНДР гораздо раньше, но власти об этом не сообщали.
Единственным не карликовым и не островным государством, ещё не сообщавшим о случаях заражения коронавирусом, остаётся Туркмения, сопоставимая по степени закрытости и авторитаризма с КНДР. При этом в стране введены карантинные меры, во многом аналогичные тем, что вводились в странах, где эпидемия в разгаре.
Число инфицированных коронавирусом в мире за всё время эпидемии превысило 16 миллионов. Ежедневно оно увеличивается более чем на 200 тысяч, главным образом за счёт США, а также густонаселённых стран Латинской Америки и Азии. В последнее время темпы распространения инфекции растут и в ряде стран Европы, где большинство карантинных мер было отменено. Въезд в ЕС для жителей большинства стран мира, включая Россию, пока по-прежнему ограничен.
Умерли от коронавирусной инфекции во всём мире около 650 тысяч человек.
- В России за минувшие сутки выявлено 5 765 новых случаев инфекции - это самый низкий показатель с апреля. Умерли за сутки, по официальным данным, 77 человек. В Москве впервые за несколько месяцев за сутки меньше 10 жертв коронавируса - умерли 9 человек. За всё время в России более 812 тысяч инфицированных, 600 тысяч из них выздоровели и более 13 тысяч умерли (в официальную российскую статистику включаются только смерти, главной причиной которых признан коронавирус - общее число людей, умерших, будучи инфицированными коронавирусом, в среднем в 2-3 раза выше).
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