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Во Франции волонтёр сознался в поджоге собора в Нанте

После пожара в Нанте

Во Франции волонтёр церковной общины в Нанте сознался в поджоге собора святых Петра и Павла - одного из крупнейших готических соборов в стране. Об этом сообщили французские СМИ. Адвокат волонтёра подтвердил, что его клиент сознался в содеянном, и добавил, что он раскаивается.

Речь идёт о 39-летнем уроженце Руанды. Он был задержан на следующий день после пожара, произошедшего 18 июля, для дачи объяснений - именно ему вечером перед пожаром было поручено запереть собор. После допроса его отпустили, однако в субботу задержали вновь. Мотивы его действий не сообщаются.

Задержанный признался, что заложил пожар в трёх местах - об этом сразу после пожара говорили эксперты,настаивавшие на версии умышленного поджога.

В результете пожара сгорел орган XVII столетия, уничтожены несколько витражей, ущерб нанесён внутреннему убранству храма. Сама конструкция не пострадала.

Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы и крупный штраф.

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