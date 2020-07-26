В Донбассе 27 июля вступает в силу перемирие

Подразделения Вооружённых сил Украины продолжают подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения сторон в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе украинских сил.
Режим прекращения огня должен вступить в силу после полуночи 27 июля. Об этом договорились на неделе в Трёхсторонней контактной группе представители Украины, России и ОБСЕ.
Поддерживаемые Россией сепаратисты так называемых "ДНР" и "ЛНР" также заявляют о готовности поддерживать режим перемирия. В командовании "ДНР" уточнили, что запретили своим бойцам использовать любое оружие, включая стрелковое.
В Трёхсторонней группе согласовали также комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского. Было подчёркнуто, что соблюдение режима прекращения огня - это первый шаг к реализации других договорённостей, предусмотренных Минскими соглашениями.
Режим прекращения огня периодически вводится в зоне конфликта в Донбассе, однако практически сразу же нарушается - стороны обвиняют в этом друг друга.
- В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встречи в так называемом Нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Из всех перечисленных мер, однако, был осуществлён только обмен пленными - и то не в формате "всех на всех".
- Вооружённый конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России, в Москве это отрицают. Минские соглашения об урегулировании конфликта заключены в 2015 году, но большинство их положений не выполнено.
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