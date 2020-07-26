На российский сериал "Чики" пожаловались в МВД и Роскомнадзор 

На российский сериал "Чики", премьера которого состоялась в начале июня, пожаловались в МВД и Роскомнадзор. Заявление в органы написала общественный деятель Ольга Баранец - сама она называет себя "общественным уполномоченным по защите семьи".

В заявлении Баранец указала, что сериал был "создан с целью пропаганды ЛГБТ и феминизма", в нём "уделяется много внимания гомосексуальной половой ориентации сына одной из героинь", при этом "демонстрируется одобрительное и радушное отношение матери к такому поведению сына".

В связи с этим Баранец просит привлечь создателей сериала, а также владельцев онлайн-кинотеатра more. tv, на котором он размещён, к административной ответственности по статьям "Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью" и "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Максимальное наказание по этим статьям - штраф в миллион рублей и приостановление деятельности на три месяца.

Сериал "Чики" режиссёра Эдуарда Оганесяна рассказывает о четырёх подругах, предлагающих секс за деньги, которые решают начать новую жизнь. В числе продюсеров сериала - Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов и Рубен Дишдидян.

В июне первую серию проекта посмотрели в интернете почти 9 миллионов человек.