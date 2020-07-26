В Париже умерла актриса Оливия де Хэвилленд, ей было 104 года

Голливудская звезда, актриса Оливия де Хэвилленд, умерла во сне в своем доме в Париже. Ей было 104 года. Последняя из представителей золотого века Голливуда (1930-е — 1950-е годы), она стала и последней из ушедших исполнителей главных ролей в исторической военной мелодраме "Унесённые ветром", сыграв Мелани Гамильтон Уилкс. Фильм, снятый по одноимённому роману Маргарет Митчелл (1936), был выпущен в прокат в декабре 1939 года и вскоре стал лауреатом премии "Оскар" в десяти номинациях.

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец преподавал в британском колледже. После развода родителей она вместе вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. Предложение о первом контракте получила в восемнадцать лет от студии Warner Brothers.

За годы профессиональной карьеры Оливия де Хэвилленд завоевала две премии "Оскар" за фильмы "Каждому свое" (1946) и "Наследница" (1949), дважды становилась лауреатом премии "Золотой глобус". На Голливудской аллее в Лос-Анджелесе есть её звезда.

Последней картиной, в которой снялась де Хэвилленд, стала картина "Пятый мушкетёр" (1979).