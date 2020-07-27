Новая этика. Наталья Геворкян - о бумерах и зумерах

В последние пару недель главной темой в либеральной среде стала "новая этика". Триггером на этот раз послужили откровения в сети женщин, предъявивших в сети же обвинения в тех или иных проявлениях домогательства со стороны нынешних и бывших сотрудников "МБХ Медиа", информационной и и правозащитной интернет платформы, созданной Михаилом Ходорковским. Дальше началась цепная реакция. Обвинения распространились на сотрудника телеканала "Дождь", на оппозиционного политика, затем на создателя издания "Батенька, да вы трансформер", затем на оппозиционного публициста.

Я сознательно не называю имен, поскольку в данном случае важно не столько кто, сколько откуда. Практически все уличённые - из оппозиционного спектра медиа. Некоторые из них признали правоту обвинительниц и извинились. Некоторые уволились из своих изданий и с нынешнего места работы. Некоторые не согласны с обвинениями.

Тема вышла на первый план в либеральной тусовке после голосования по поправкам в Конституцию, на фоне событий в Хабаровске, ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, суда над Светланой Прокопьевой, закрытого процесса и приговора историку Юрию Дмитриеву, принятия закона о трехдневном голосовании на выборах и референдумах. История, которая случилась в издании "Медуза" два года назад и о которой недавно снова подробно рассказал главный редактор Иван Колпаков, ещё тогда показала, что тема харассмента очень эффективно раскалывает сообщество людей во многом схожих взглядов и принципов. Раскол этот, как считается, поколенческий: "бумеры" со своей устаревшей этикой, "зумеры" со своей новой, и понять они друг друга не могут. Наверное, не без этого. Проблема, впрочем, не только поколенческая. Ни один вменяемый либерал старшего поколения не будет защищать насилие, физическое и психологическое, не поставит под сомнение право женщин на одинаковую с мужчинами оплату труда, не будет считать нормой навязчивое и нежелательное домогательство, как и использование служебного положения, в том числе для получения удовольствия.

Проблема с новой этикой состоит в том, что она пока не сформулирована. Не расставлены флажки, за которые заходить нельзя. Можно подмигнуть девушке или это считается оскорбительным? Можно похлопать по плечу коллегу или сказать, какой он/она молодец, или это нарушение дистанции? Какие именно отношения относятся к разряду "токсичных"? Можно ли дотрагиваться до человека в процессе ухаживания или на тактильность наложен запрет? Нужно ли спрашивать разрешения поцеловать (не говоря уже о большем), нужно ли все разрешения на каждый хотя бы приблизительно интимный жест записывать на видео, чтобы потом не возникало нежелательных последствий?

Профсоюз защитников новых ценностей превращается в коллективного цензора

На каждый из этих вопросов каждый из нас может ответить по-разному. То, что для одних непозволительно, другим кажется естественным (и это не обязательно напрямую связано с возрастом). Претензии поклонников "новой этики" довольно впечатляющие, они распространяются на самые разные сферы. В фильмах говорят и делают не так, как мы это теперь понимаем и хотим видеть , в книгах пишут не то, что надо, художники рисуют не так, фотографы не так снимают, над вот такими анекдотами смеяться нельзя, ирония неуместна практически всегда.

Профсоюз защитников новых ценностей превращается в коллективного цензора. Теоретически надо сопроводить извинениями и комментариями каждую страницу, чтобы не сказать каждый абзац "Декамерона" Бокаччо, всю французскую "новую волну" в кино, Голливуд и независимое кино как минимум 70-90-х годов прошлого века, Пушкина, Мопассана, Хемингуэйя и. далее, а что надо сделать с Генри Миллером, даже подумать страшно.

Можно сколько угодно говорить: для нас истории нет, но это совершенно не изменит того факта, что история есть - со всем прекрасным и ужасным, красивым и уродливым, справедливым и несправедливым, что в ней было и есть. Настаивая на праве на собственное восприятие вообще всего, сторонникам новой этики как минимум стоило бы считаться с правом других на иное восприятие. Мы за все хорошее против всего плохого - увы, это так не работает. Диктат "новой этики" столь же неприятен, как любой другой диктат. Более того, возводя в ранг насилия "положить руку на колено", сторонники "новой этики" девальвируют реальные преступления: физическое насилие, домашнее насилие, насилие над детьми.

Возвращаясь к тому, и с чего я начала, к разборкам последних недель. Самое паршивое, что отсутствии определений и каким-то образом зафиксированных новых ограничений (закон, кодекс, правила, хартия) позволяет одним совершенно безнаказанно шельмовать других не в суде, обратите внимание, где обвиняемый, как минимум, имеет право на защиту, не говоря уже о презумпции невиновности, а в соцсетях, которые в таких ситуациях превращаются в лом, против которого нет приема. Безудержный вербальный экзибиционизм одних превращается в инструмент буллинга других, интимное становится публичным, а дальше разбираться никто не собирается: раз она сказала, то так оно и есть. А если не так? А если она передернула? А если врёт? А если использует тему для сведения счетов?

В этом "суде" обвиняемый беззащитен. И это отвратительно. А если он извиняется, то дает лишь новой провод для новой волны ненависти. Вообще-то так можно и убить, но об этом в раже мало кто думает. У старшего поколения, упрекаемого в непонимании этики молодых, есть одно безусловное отличие - опыт. Иногда очень хочется о нём забыть, потому что он местами довольно болезненный, потому что за ним десятилетия, прожитые в разных общественно-политических системах, в разных правдах и разной лжи, в разнообразных рисках и многочисленных попытках навязать ту или и иную мораль.

Погружённые в детали чужой личной жизни правдорубы и создатели хайпа в соцсетях не способны отстраниться и попытаться хотя бы увидеть картинку целиком. Им не кажется странным, что разоблачения журналистов "МБХ Медиа" точно совпадают во времени с наездом силовиков на эти медиа. В этой волне разоблачений оппозиционных журналистов и политиков нет ни одного откровения по поводу журналистов государственных СМИ или представителей истеблишмента. Там, видимо, только ангелы, весь сыр-бор касается только либеральной тусовки. Сама же эта тусовка как будто забыла, про была, например, девушка Катя Муму , которая под заказ записывала на видео в собственной койке только оппозиционеров. Эта тусовка готова вцепиться друг другу в глотку, отстаивая всё хорошее против всего плохого. Она оказалась вообще без нюансов, без рефлексий и сомнений с той и другой стороны - идеальный материал для разводки.

И никакое ФСБ для этого не нужно. Достаточно нанять политтехнологов, которые чуть подтолкнут тему, отлично зная реакции целевой аудитории и правила снежного кома. То есть теперь даже Катя Муму не нужна. Нужны соцсети, нужна парикмахерша, которая вдруг вспомнит, а остальное сделаем сами: сами разденемся и разденем, все запишем и всех пересчитаем. И этот информационный шум на недели перекроет информационный фон, что, собственно, и получилось. Помимо этого, незаметно для спорящих "правильные ребята" перехватили в России повестку #Metoo и научилась ею манипулировать. Это долгоиграющая и очень чувствительная тема как раз для людей либеральных взглядов, что естественно. Она про будущее и про молодежь и, конечно, она в сфере интереса (или заинтересованности) власти.

Наталья Геворкян – журналист

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