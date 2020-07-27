Консульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Консульство США в китайском городе Чэнду в понедельник официально прекратило работу. Со здания был снят американский флаг. Дипломаты покинули консульство ещё в субботу, тогда же были вывешены вещи.

По периметру здания размещены сотрудники китайских служб безопасности, представители властей КНР уже вошли в здание. В осмотре участвуют и люди в костюмах химзащиты.

Китайские государственные СМИ в прямом эфире транслировали события у консульства, где собрались сотни людей с китайскими флагами и антиамериканскими лозунгами - отмечает The Guardian.

Власти КНР распорядились закрыть миссию США в Чэнду в минувшую пятницу в ответ на решение властей Соединённых Штатов о закрытии китайского консульства в Хьюстоне. Обе стороны утверждают, что деятельность консульств создает угрозу национальной безопасности.

Вашингтон заявил, что китайское консульство в Хьюстоне предпринимало "неприемлемые усилия" по краже американских корпоративных секретов и запатентованных медицинских и научных исследований - сообщает "Голос Америки". Последние китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне в пятницу.

Закрытие диппредставительств происходит на фоне дальнейшего обострения американо-китайских отношений. На прошлой неделе с программной речью о новой политике Вашингтона по отношению к Пекину выступил госсекретарь Майк Помпео. Он фактически признал, что политика вовлечения Китая в мировую политику и сотрудничества с ним, начатая в 1970-е годы президентом Ричардом Никсоном, не принесла желаемых результатов, назвал китайскую компартию главной угрозой США и всему свободному миру и заявил, что отныне Соединённые Штаты будут жёстко противостоять китайской экспансии.

США критикуют власти Китая за нарушения прав человека, в особенности в Гонконге и Синьцзяне, и ввели ряд санкций против КНР. Китайские власти, в свою очередь, обвиняют США во вмешательстве во внутренние дела и экономическом шантаже. "Нынешняя ситуация в китайско-американских отношениях - это не то, что Китай хотел бы видеть, и США несут ответственность за всё это", - говорится в заявлении МИД КНР.

Консульство США в Чэнду было основано в 1985 году.