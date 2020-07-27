В Хабаровске полиция завела дело из-за нападения на журналиста Низовцева

В Хабаровске полиция возбудила уголовное дело о побоях по заявлению ведущего ютьюб-канала "штаб Навального" Дмитрия Низовцева. Об этом он сообщил в своём аккаунте в твиттере.
На Низовцева напали 23 июля вскоре после окончания стихийного митинга в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, с которого он вёл прямую трансляцию. По его словам, около подъезда его избили трое неизвестных, в том числе били ногами по лицу.
- После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах ежедневно проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". 22 июля они потребовали отставки президента России Владимира Путина.
- Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России".
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