В Хабаровске полиция завела дело из-за нападения на журналиста Низовцева

В Хабаровске полиция возбудила уголовное дело о побоях по заявлению ведущего ютьюб-канала "штаб Навального" Дмитрия Низовцева. Об этом он сообщил в своём аккаунте в твиттере.

На Низовцева напали 23 июля вскоре после окончания стихийного митинга в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, с которого он вёл прямую трансляцию. По его словам, около подъезда его избили трое неизвестных, в том числе били ногами по лицу.