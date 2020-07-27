В Яхроме с памятника героям битвы за Москву стёрли имя Власова

В подмосковной Яхроме с мемориальной плиты, установленной в честь героев битвы за Москву 1941 года, стёрли имя генерала Андрея Власова. Фотографию опубликовал в твиттере блогер Рустем Адагамов, он не пояснил, кто является автором фото и когда оно было сделано. На фото видно, что с памятника стёрто имя командующего 20-й армией - им в декабре 1941 года был Власов.

В пресс-службе администрации Дмитровского городского округа подтвердили, что имя было стёрто на основании письма Министерства обороны. "Это правда, затерли его на основании письма Министерства обороны, была доказана измена и предательство. Нам поступило письмо, обращение Министерства обороны, с просьбой провести данный вид работы сотрудниками территориального управления, данные работы были произведены", — сообщил представитель пресс-службы изданию МБХ медиа.

Власов командовал во время битвы за Москву 20-й армией, которая сыграла важную роль в контрнаступлении советских войск. Его имя названо в приказе Верховного главнокомандующего от 13 декабря 1941 года в числе наиболее отличившихся военачальников. Впоследствии Власов, командуя 2-й ударной армией, попал в плен к немцам. Находясь в плену, он начал сотрудничать с Германией, создав из бывших советских военнопленных так называемую Русскую освободительную армию, а впоследствии возглавив союзный Германии Комитет освобождения народов России. После окончания войны Власов был осуждён в Москве за измену родине и казнён.