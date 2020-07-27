Суд оштрафовал журналиста Френкеля, которому сломал руку полицейский

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал в понедельник на 500 рублей корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля по статье о неповиновению полицейскому на избирательном участке. Об этом сообщил сам Френкель. Речь идёт об эпизоде, когда полицейский, задерживая журналиста, сломал ему руку.

Френкелю также назначили 2 тысячи рублей штрафа по делу о вмешательстве в осуществление работы избиркома и вынесли предупреждение за нарушение "режима самоизоляции", который действовал в Петербурге во время инцидента.

По версии полиции, корреспондент "провоцировал конфликтную ситуацию" на участке, где проходило голосование по поправкам в Конституцию, и мешал работать комиссии. В протоколе утверждалось, что Френкель при задержании "упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников". На видео задержания таких действий со стороны журналиста не видно.

Как пишет "Медиазона", в суде допросили бывшего главу Дворцового муниципального округа Петербурга Дмитрия Абрамова, который утверждает, что был на участке наблюдателем. Во время нападения на журналиста он наступил ему на ногу и дернул за сломанную руку, назвав "симулянтом". Абрамов считает, что Френкель упал и сломал руку не из-за действий сотрудника полиции.

Полицейский Денис Дмитриев, который задерживал журналиста, заявил, что решил его задержать по требованию главы комиссии, поскольку журналист мешал избирателям. Френкель это отрицает.

Ранее журналист подал заявления о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий сотрудником полиции. О результатах проверки пока не сообщалось.

Перелом, полученный Френкелем, потребовал срочной операции, реабилитация продлится несколько месяцев.