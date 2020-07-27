"Медуза": Китай агрессивно продвигает себя через российские СМИ

С 2018 года крупные российские провластные СМИ сотрудничают с Медиакорпорацией Китая – конгломератом нескольких теле- и радиокомпаний КНР. Благодаря этому в России увеличилось количество пропагандистских новостей и статей о Китае. По условиям соглашения, медиа в КНР также публикуют российские новости, однако это неравноценное сотрудничество и не все статьи могут быть опубликованы, в том числе и те, которые написаны российским президентом. Материал об обмене пропагандой между Китаем и Россией опубликовала "Медуза".

Медиакорпорация Китая была создана в 2018 году по инициативе главы КНР Си Цзиньпина на фоне обострившейся торговой войны с США. В том же году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке корпорация заключила партнёрское соглашение с агентством "Россия сегодня". По информации источника "Медузы", между сторонами есть договорённость по количеству публикаций с китайской стороны. При этом российская сторона заранее оговорилась, что есть определённые требования к стилистике и содержанию, потому что некоторые китайские материалы написаны казённым языком и выдержаны в духе официального Пекина.

В качестве примера такого сотрудничества между российскими и китайскими СМИ "Медуза" приводит статью в "Российской газете" под заголовком "В Синьцзяне не нарушаются права человека". Материал посвящён положению уйгуров, которые проживают Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. "Благодаря мудрой политике китайского правительства жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района обеспечена гармоничная и стабильная жизнь", – говорится в подписи к одной из фотографий в статье. Правозащитники неоднократно заявляли, что уйгуры подвергаются гонениям со стороны китайских властей. Материал написан в пропагандистском стиле, а "Российская газета" в ней ссылается на "информслужбу мобильного приложения "Россия – Китай: главное". Приложение является совместным проектом Медиакорпорации Китая, агентства "Россия сегодня" и "Российской газеты".

По данным агентства "Медиалогия", в российских СМИ в месяц выходит больше сотни материалов, источником которых является китайская корпорация. В китайских медиа в ответ появляются "положительные" новости из России. Профессор глобальных коммуникаций в Университете штата Джорджия Мария Репников в разговоре с "Медузой" заявила, что журналисты национальных китайских СМИ ей открыто сообщали, что им запрещено негативно писать о России.

При этом не все российские темы могут освещаться в Китае. Например, материалы в защиту аннексии Крыма, который официальный Пекин считает территорией Украины. Ограничения могут коснуться даже статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. На китайской версии сайта Sputnik, который принадлежит агентству "Россия сегодня", материал был заблокирован в день публикации. Согласно данным сервиса WebSitePulse, статья до сих пор не разблокирована на территории Китая. В пресс-службе издания и пресс-службе МИА "Россия сегодня", не ответили на вопрос "Медузы" о том, почему это могло произойти.

При этом успехов продвижение китайской повестки в российских СМИ, по оценке "Медузы", не имеет. Материалы набирают мало просмотров, мобильное приложение "Россия – Китай: главное", по данным сервиса App Annie, с начала 2020 года не поднимается выше второй сотни в разделе "Новости" в AppStore, посты в одноимённом паблике в социальной сети "ВКонтакте" в основном собирают около 20 лайков. В попытках придумать новые форматы и привлечь аудиторию русская служба канала CGTN, который входит в Медиакорпорацию Китая, написала рэп про двухнедельное заседание высших органов власти КНР известное как "Две сессии".

Опрошенные "Медузой" эксперты называют причиной того, что китайская повестка в российских СМИ не интересует аудиторию, формальный подход к работе и желание "показать вал" независимо от эффективности, а также недостаток квалифицированных кадров на русско-китайском направлении.