Клубы "Что? Где? Когда?" требуют отстранить от игры Михаила Скипского 

Пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?", потребовали от МАК отстранить от игры на время разбирательств знатока Михаила Скипского, обвинённого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

В открытом письме к руководству МАК, которое подписано клубами "Что? Где? Когда?" из Владивостока, Лондона, Нью-Йорка, Берна и Вильнюса, а также ещё пятьюдесятью знатоками из разных команд, отмечается, что "Скипский активно работает с юными игроками, он — член комиссии МАК по работе с детьми и молодежью, а также глава оргкомитета школьного чемпионата России по интеллектуальной игре".

"Мы не готовы брать на себя ответственность за привлечение детей в организацию, в которой остаются без внимания множественные обвинения в домогательстве", — пишут авторы обращения и просят руководство МАК провести "прозрачное расследование обвинений" в отношении Скипского.

Игрока в "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского, двукратного обладателя "Хрустальной совы" — приза лучшему знатоку клуба, обвинили в сексуальных домогательствах несколько бывших его учениц, когда Скипский преподавал географию в одном из лицеев Санкт-Петербурга и вёл кружок в другом.

Как утверждает "Медуза", в 2016 году Скипский в связи с выдвинутыми против него обвинениями был вынужден уволиться из лицея, однако история не стала публичной и знаток продолжил работать с детьми дальше.

Сам Скипский от комментариев отказывается. Генеральный продюсер телекомпании "Игра-ТВ", которая выпускает телеверсию "Что? Где? Когда?", Андрей Козлов обвинения в адрес Скипского назвал "вбросами" и "странной модой", вызванной желанием "прикоснуться к известному человеку и получить свою минуту славы".

В понедельник Русская служба Би-Би-Си сообщила, что глава дисциплинарной комиссии международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Мария Уварова ушла со своей должности на фоне скандала вокруг Михаила Скипского.