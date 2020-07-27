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Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

Роберт О'Брайен (второй справа) с лидерами Сербии и Косова

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен инфицирован коронавирусом. Сообщения агентства Bloomberg об этом подтвердили в понедельник в Белом Доме.

Сообщается, что у О’Брайена болезнь протекает не в тяжёлой форме, он самоизолировался и при этом продолжает работать.

Как отмечает Associated Press, советник Трампа стал наиболее высокопоставленным представителем администрации, заразившимся коронавирусом. Ранее вирус был выявлен у ряда сотрудников аппарата. Белый Дом заверил, что опасности заражения президента или вице-президента не было.

  • За всё время эпидемии коронавирусной инфекцией переболел уже ряд глав государств и правительств, в том числе президент Бразилии и глава правительства России. Все они выздоровели, наиболее тяжело болезнь протекала у британского премьера Бориса Джонсона, который несколько дней провёл в палате интенсивной терапии.
  • В Соединённых Штатах ежедневно выявляется более 50 тысяч новых случаев заражения, число смертей за сутки в последнее время вновь начало увеличиваться и в некоторые дни превышает тысячу. Всего за всё время эпидемии в США вирус выявили у более чем 4 миллионов 300 тысяч человек, это больше 1 процента населения страны. Умерли почти 150 тысяч. По обоим показателям США на первом месте в мире.

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