Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен инфицирован коронавирусом. Сообщения агентства Bloomberg об этом подтвердили в понедельник в Белом Доме.

Сообщается, что у О’Брайена болезнь протекает не в тяжёлой форме, он самоизолировался и при этом продолжает работать.

Как отмечает Associated Press, советник Трампа стал наиболее высокопоставленным представителем администрации, заразившимся коронавирусом. Ранее вирус был выявлен у ряда сотрудников аппарата. Белый Дом заверил, что опасности заражения президента или вице-президента не было.