Сексуальное насилие в России выросло во время карантина более чем на треть

Число изнасилований в России и покушений на них за время режимов "повышенной готовности" и "нерабочих дней", введённых в связи с пандемией коронавируса, выросло более чем на треть, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на отчёт МВД о состоянии преступности.

С марта по май этого года официально зарегистрированных преступлений, связанных с сексуальным насилием, было совершено почти на 36% больше, чем в этот же период годом ранее.

Отмечается, что в феврале, до пандемии коронавируса, и в июне, после снятия ограничительных мер, количество подобных преступлений оказалось ниже, чем в те же месяцы 2019 года.

Источник "Открытых медиа" в полиции назвал февральские и июньские показатели "нормальными", а показатели с марта по май — "аномальными".