Сексуальное насилие в России выросло во время карантина более чем на треть

Число изнасилований в России и покушений на них за время режимов "повышенной готовности" и "нерабочих дней", введённых в связи с пандемией коронавируса, выросло более чем на треть, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на отчёт МВД о состоянии преступности.
С марта по май этого года официально зарегистрированных преступлений, связанных с сексуальным насилием, было совершено почти на 36% больше, чем в этот же период годом ранее.
Отмечается, что в феврале, до пандемии коронавируса, и в июне, после снятия ограничительных мер, количество подобных преступлений оказалось ниже, чем в те же месяцы 2019 года.
Источник "Открытых медиа" в полиции назвал февральские и июньские показатели "нормальными", а показатели с марта по май — "аномальными".
- В апреле девять российских общественных организаций, помогающих жертвам семейно-бытового насилия, обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и главам регионов с просьбой принять срочные меры для защиты пострадавших. Авторы обращения утверждали, что в связи с карантином во всём мире регистрируется рост количества жалоб на домашнее насилие. Никаких явных мер предпринято не было.
- В мае несколько петербургских гостиниц по собственной инициативе бесплатно предоставили места для женщин, пострадавших от домашнего насилия во время режима изоляции. Опыт был перенят у отелей европейских стран, в частности – Германии, Испании, Италии и Франции. Тогда министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что после введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса количество преступлений, связанных с насилием в семье, увеличилось на 36%.
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