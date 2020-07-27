Родченков считает, что в России продолжаются манипуляции с допингом

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил в интервью Би-би-си, что ситуация с применением допинга в российском спорте не меняется. В первом интервью, которое Родченков дал после прошлогоднего решения ВАДА об отлучении российских спортсменов на четыре года от основных соревнований, он подчеркнул, что масштаб фальсификаций продолжает нарастать.



9 декабря 2019 года исполком ВАДА решил отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Как отмечалось в постановлении, принятом единогласно, спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под российским флагом, включая Олимпийские игры. Это означает, что спортсмены, сумевшие доказать, что не использовали допинг, смогут выступить на летней Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.



В опубликованном в понедельник интервью Би-би-си Родченков высказался категорично: "Необходим абсолютный, безусловный запрет без всяких исключений и индивидуальных допусков".

В прошлом году Россия передала ВАДА материалы лабораторных тестов прежних лет. Это было условием снятия ограничений на участие России в основных международных соревнованиях. Ограничения были введены в 2015 году за попытки скрыть использование допинга. ВАДА заявило, однако, что вновь имели место махинации, и продлило мораторий ещё на четыре года.

Родченко в своём интервью утверждает, что в России обман и манипуляции с документами о применении допинга продолжаются. "Мы имеем дело с обманом неслыханных масштабов. Это доказывает, что государство ничему не учится", приводит его слова Би-би-си в публикации под заголовком "Григорий Родченков: российским спортсменам на Олимпиаде в Токио не место".