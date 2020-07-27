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"Интерфакс": в Москве полиция задержала Сергея Удальцова

Сергей Удальцов

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве. "Интерфакс" сообщает со ссылкой на слова Удальцова, что машина подъехала, когда он выходил из дома. Полицейские посадили его в машину без объяснений и доставили в ОВД по Мещанскому району Москвы.

Вскоре Удальцов сообщил, что ему "предъявили обвинение в организации несогласованных акций в поддержку жителей Хабаровска".

Официальной информацией правоохранительных органов "Интерфакс" (на момент публикации новости) не располагал.

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