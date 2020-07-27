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Полиция закрыла дело против Самариддина Раджабова

Самариддин Раджабов

В Москве Тверское районное управление МВД прекратило административное дело о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий, заведённое на Самариддина Раджабова - после
одиночных пикетов у здания московского управления МВД. Об этом сообщил изданию "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Раджабов был задержан 29 мая 2020 года возле места проведения пикетов в поддержку Ильи Азара, сам в пикет не вставал и плаката при себе не имел, — сказал Прянишников.

После задержания, в тот же день, Раджабов был отпущен из отдела полиции с протоколом о нарушении режима "самоизоляции". 3 июня на активиста завели административное дело о нарушении правил проведения порядка публичных мероприятий.

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