Полиция закрыла дело против Самариддина Раджабова

В Москве Тверское районное управление МВД прекратило административное дело о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий, заведённое на Самариддина Раджабова - после

одиночных пикетов у здания московского управления МВД. Об этом сообщил изданию "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.



Дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Раджабов был задержан 29 мая 2020 года возле места проведения пикетов в поддержку Ильи Азара, сам в пикет не вставал и плаката при себе не имел, — сказал Прянишников.



После задержания, в тот же день, Раджабов был отпущен из отдела полиции с протоколом о нарушении режима "самоизоляции". 3 июня на активиста завели административное дело о нарушении правил проведения порядка публичных мероприятий.